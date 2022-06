Auto sulla folla a Berlino, chi è l’investitore e cosa ha scritto nella lettera di rivendicazione È un tedesco-armeno di 29 anni l’uomo che oggi ha falciato un gruppo di pedoni a Berlino uccidendo una persona e ferendone altre 8. Nell’auto avrebbe lasciato una lettera di rivendicazione ma al momento il movente resta ignoto.

Il luogo dell’incidente a Berlino

Cominciano ad emergere nuovi dettagli su quanto successo oggi a Berlino, dove un'auto ha falciato un gruppo di persone nel quartiere di Charlottenburg, uccidendo una persona e ferendone gravemente otto. L'investitore sarebbe un cittadino tedesco-armeno di 29 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la proprietà. Come riporta il quotidiano Bild, Gor H., questo il suo nome, pare abbia lasciato nella vettura con la quale si è scagliato contro la folla una lettera di rivendicazione, anche se il movente resta al momento ignoto. Non è ancora chiaro se si tratti di un atto intenzionale o involontario.

L'auto, una Clio, che è piombata sulla folla nel centro di Berlino, e che apparterrebbe alla sorella dell'investitore, con cui vivrebbe nella capitale tedesca, ha colpito un gruppo di studenti in gita dall'Assia intorno alle 10:30 di questa mattina in Tauentzienstraße, una via dello shopping molto frequentata. Lo riferisce la stampa locale che aveva già dato la notizia della morte di un insegnante 51enne mentre un secondo docente sarebbe rimasto gravemente ferito.

Il 29enne ha invaso il marciapiede con la sua auto, per poi rientrare nella carreggiata e schiantarsi 200 metri dopo nella vetrina di una filiale della catena di profumerie Douglas. I feriti sarebbero tutti in gravi condizioni. L'investitore ha in un primo momento provato a scappare, ma è stato trattenuto da alcuni passanti, prima di essere preso in consegna dalle forze dell’ordine. Subito si è pensato ad un attentato terroristico. L’incidente è infatti avvenuto sul celebre Kurfürstendamm, la strada commerciale della parte occidentale di Berlino, a pochi metri dalla Breitscheidplatz, dove il 19 dicembre 2016 il terrorista islamico di origine tunisina Anis Amri lanciò un camion contro il mercatino di Natale, causando la morte di 13 persone e decine di feriti.