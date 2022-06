Auto sulla folla a Berlino, un morto e 8 feriti: “Stesso luogo dell’attentato di Natale del 2016” Le news di oggi da Berlino, un auto è piombata sulla folla a Charlottesburg: un morto e 8 feriti, la polizia non ha chiarito se si è trattato di un incidente o di un attentato. L’uomo è stato arrestato.

A cura di Susanna Picone

Un'auto è piombata sulla folla a Charlottesburg, nel cuore di Berlino, in Germania, provocando un morto e ferendo almeno 8 persone. La precedente notizia sui 30 feriti era "la segnalazione avuta dai pompieri subito dopo il fatto", secondo quanto ha dichiarato un portavoce. Secondo quanto scrive la Bild, l'incidente è avvenuto mercoledì mattina a Breidscheidplatz, a Berlino-Charlottenburg, nello stesso luogo in cui, nel dicembre del 2016, era avvenuto l'attentato del mercatino di Natale in Germania, quando il terrorista Anis Amri dirottò un camion facendolo piombare sulla folla. In quella occasione persero la vita undici persone.

Una persona, si tratta del conducente dell'auto – una piccola Renault Twingo argento – finita sulla folla, è stata arrestata. La polizia tedesca ha confermato la notizia dell'arresto ma non ha voluto riferire la nazionalità della persona fermata né i dettagli dell'accaduto. Non ha chiarito nemmeno il numero delle persone coinvolte. Resta ancora da chiarire se si tratta di un incidente o di un atto deliberato, ha spiegato il portavoce della polizia di Berlino Martin Dams.

Sul luogo dell'incidente sono presenti diversi agenti di polizia e sul posto sono presenti i vigili del fuoco con 60 servizi di emergenza. Alcune foto e immagini diffuse in rete dal luogo dell'incidente mostrano una pila di sedie e diversi tavolini distrutti nell'incidente. Sul posto, ci sono anche diverse ambulanze accorse per soccorrere i feriti, alcuni dei quali sarebbero in condizioni gravi secondo le prime informazioni. C'è un punto di primo soccorso sul posto.

Articolo in aggiornamento