Scozia-Norvegia, messaggio in bottiglia ritrovato dopo 31 anni: la storia di Alaina e Pia Una lettera scritta da una scolara scozzese nel 1994 è riemersa oltre tre decenni dopo sulle coste norvegesi, dando vita a un emozionante scambio.

A cura di Davide Falcioni

Capita di rado, ma a volte il mare restituisce storie. È quanto accaduto ad Alaina Beresford, oggi 42enne, originaria di Portknockie, nel Moray, Scozia. Nel 1994, all’età di 12 anni, Alaina scrisse un messaggio a mano, lo inserì in una bottiglia vuota di Moray Cup – una bibita gassata locale – e lo affidò alle onde del Mare del Nord, come parte di un progetto scolastico.

Per trentuno anni, nulla. Poi, la sorpresa: il messaggio è stato ritrovato su una remota isola norvegese, Lisshelløya, da Pia Brodtmann, una giovane volontaria tedesca di 27 anni, impegnata in un programma di pulizia delle spiagge nell’arcipelago di Vega.

Pia ha deciso di rispondere alla mittente, inviandole una cartolina con le immagini del ritrovamento. “Oggi ho trovato il tuo messaggio in bottiglia su Lisshelløya. Mi chiamo Pia e vengo dalla Germania. Sulla cartolina puoi vedere la nostra barca da lavoro Nemo e la barca a vela Fonn, dove viviamo durante questa esperienza di volontariato”, ha scritto.

Incredula, Alaina ha ricevuto la cartolina direttamente a casa dei suoi genitori, dove è tornata a vivere da qualche tempo. “Non potevo crederci. Quando ho letto il mio nome, ho capito subito. Era il mio messaggio, quello che avevo scritto quando avevo 12 anni”, ha raccontato alla BBC Scotland.

Alaina ha poi contattato Pia tramite i social media, chiedendole una foto della lettera. “Era ancora leggibilissima, una cosa incredibile dopo così tanto tempo”, ha detto, emozionata.

Nel messaggio originale, Alaina chiedeva a chi l'avesse trovata di risponderle con alcune informazioni su di sé e sulla zona del ritrovamento. Pia ha risposto con entusiasmo, raccontando i suoi hobby – arrampicata e vela – e condividendo dettagli sul progetto ambientale che l’ha portata in Norvegia.

Oggi le due donne sono in contatto e sperano di rimanere in relazione anche in futuro. Un legame nato tra le onde del Nord, grazie alla magia di un messaggio in bottiglia che ha saputo sfidare il tempo e le distanze.