Auto le piomba addosso improvvisamente, mamma gira il passeggino e salva la figlioletta Mamma e figlioletta di due anni sono scampate per un soffio a una tragedia in Inghilterra, anche grazie ai riflessi della donna che all’ultimo momento e istintivamente ha girato il passeggino salvando la bimba. La terribile sequenza immortalata dal video di una telecamera di sorveglianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una madre che passeggia sul marciapiede con la figlioletta nel passeggino mentre all'improvviso sopraggiunge un'auto a grande velocità che sbanda, invade la corsia opposta di marcia e si schianta contro un palo prima di capovolgersi su un lato proprio davanti a lei. È la terribile esperienza capitata sabato scorso a una donna inglese di Solihull e immortalata dal video di una telecamera di sorveglianza della zona.

Mamma e figlioletta di due anni sono scampate per un soffio a una tragedia immane anche grazie ai riflessi della donna che, all'ultimo momento e istintivamente, ha girato il passeggino salvando la bimba e uscendone illesa. Come ha comunicato la polizia del West Midlands, l'incidente è avvenuto in pieno pomeriggio, intorno alle 16, e ha coinvolto una vettura guidata da una donna che è rimasta ferita a sua volta ma in maniera non grave.

Sull'incidente è in corso un'indagine e che si sta basando proprio sul video delle telecamere. Nel filmato si vede la donna che spinge la sua bambina in un passeggino sul marciapiede, poi la Peugeot che spunta improvvisamente davanti a lei controsenso, sale sul marciapiede, colpisce un palo e si ribalta su un fianco.

"È stato un incidente terribile, la mamma era sotto shock" ha dichiarato ai media locali un testimone accorso per aiutare la mamma. Il soccorsi medici poi hanno portato sia la donna alla guida dell'auto sia la bimba in ospedale ma nessuna ha riportato ferite gravi e solo la prima è stata ricoverata. La mamma invece non ha riportato ferite.

Al momento la donna al volante rimane ricoverata e non sono state prese misure nei suoi confronti. "Nell'incidente su Warwick Road, a Olton, Solihull, un'auto ha colpito un lampione nei pressi delle strisce pedonali. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non sono stati effettuati arresti" ha dichiarato infatti un portavoce della polizia locale.