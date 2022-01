Austria, ecco la lotteria per i vaccinati contro il Covid: si vincono buoni da 500 euro Dopo l’okay all’obbligo vaccinale, una lotteria nazionale per convincere i cittadini a immunizzarsi contro il Covid. L’obiettivo è aumentare i vaccinati in uno dei Paesi con il minor numero di vaccinati.

A cura di Biagio Chiariello

Una lotteria per convincere i cittadini a vaccinarsi contro il Covid e una multa per chi rifiuta l'inoculazione. L'Austria ha deciso di usare la strategia del bastone e della carota per superare le eventuali riluttanze alla somministrazione del vaccino anti Coronavirus. Nel Paese alpino infatti solo il 72% della popolazione è immunizzata dal Covid: uno dei tassi più bassi dell’Europa occidentale. Ieri mattina il governo del cancelliere Karl Nehammer ha svelato quello che ha definito il programma di "lotteria vaccinale", che durerà dal 15 marzo fino alla fine dell'anno e costerà circa 1,4 miliardi di euro. “Abbiamo imparato dal passato e abbiamo visto che una lotteria di vaccinazione è il modo migliore per creare un tale sistema“, ha dichiarato il capo del governo nel corso di una conferenza stampa con la leader dell’opposizione socialdemocratica Pamela Rendi-Wagner.

La lotteria vaccinale, buoni da 500 ai vincitori

Secondo il programma, gli austriaci riceveranno un biglietto per ognuna delle somministrazioni effettuate, il che significa che coloro che con la dose booster i biglietti saranno tre. Un tagliando su 10 vincerà il voucher. In palio ci saranno buoni da 500 euro da riscattare in negozi, ristoranti, turismo e in occasione di eventi culturali o sportivi. Inoltre il governo è pronto a stanziare 400 milioni di euro per i Comuni ‘virtuosi’ con la più alta percentuale di immunizzati. Nehammer ha citato come esempio quello di un distretto amministrativo con una popolazione di 3.000 abitanti che verrebbe ricompensato con 30.000 euro se riuscisse a vaccinare l'80% della sua popolazione – o 120.000 euro per un tasso del 90%.

Il vaccino obbligatorio in Austria

Ieri la camera bassa del parlamento austriaco ha votato per rendere obbligatori i vaccini per tutti gli adulti (137 i voti a favore, 33 quelli contrari) ad eccezione delle donne incinte e delle persone a cui è sconsigliata la vaccinazione per motivi di salute. Da metà marzo, la polizia inizierà a controllare lo stato di vaccinazione dei residenti: chi non è in grado di produrre una prova di avvenuta vaccinazione sarà invitato per iscritto a farlo e in caso contrario verranno emesse multe fino a 600 euro. Ma le sanzioni potrebbero raggiungere i 3.600 euro.