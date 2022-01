L’Austria è il primo Paese europeo a introdurre l’obbligo vaccinale: via libera del Parlamento Il Parlamento austriaco ha approvato oggi l’introduzione dell’obbligo vaccinale per over 18. L’Austria diventa così il primo Paese Ue ad introdurre la vaccinazione obbligatorio contro il Covid: ecco quali saranno le multe previste e le esenzioni.

A cura di Ida Artiaco

L'Austria diventa ufficialmente il primo paese europeo ad introdurre l'obbligo vaccinale contro il Covid per i tutti i cittadini maggiori di 18 anni. Il Parlamento ha infatti approvato oggi l'introduzione del provvedimento che entrerà in vigore a partire dal prossimo 4 febbraio. L'ok con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta dopo ore di battito in aula. Sono previste esenzioni per le persone in gravidanza, che per motivi medici non possono essere vaccinate o che si sono riprese da un’infezione da coronavirus negli ultimi sei mesi.

Il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, presentando il disegno di legge aveva definito il vaccino come un atto di solidarietà: "Si tratta di un grande e, per la prima volta, duraturo passo nella lotta alla pandemia. Questo è il modo in cui possiamo riuscire a sfuggire al ciclo di aperture e chiusure, di lockdown. Ecco perché questa legge è così urgentemente necessaria in questo momento", ha dichiarato.

Come funziona l'obbligo vaccinale in Austria

Ma come funzionerà l'obbligo vaccinale in Austria? In una prima fase le autorità invieranno delle lettere alle famiglie per informarle delle nuove regole. Poi, da metà marzo, la polizia inizierà a controllare lo stato di vaccinazione delle persone durante controlli di routine. A quel punto chi non è in grado di produrre una prova di avvenuta vaccinazione sarà invitato per iscritto a farlo e in caso contrario verranno multate fino a 600 euro. Se le autorità dovessero ritenere i progressi ancora insufficienti, invieranno promemoria alle persone che restano non vaccinate, ha continuato a spiegare il cancelliere; e, se questo ancora non dovesse funzionare, le persone riceveranno un appuntamento per la vaccinazione e verranno nuovamente multate se non si presenteranno. Le multe potrebbero raggiungere i 3.600 euro. Ma non è previsto il carcere in caso di inadempimenti.

Al via la lotteria nazionale per chi si vaccina

Il governo di Vienna ha inoltre annunciato anche l'introduzione di una lotteria nazionale, con in palio buoni da 500 euro, per incoraggiare i cittadini vaccinarsi contro il Covid-19. "Abbiamo imparato dal passato e abbiamo visto che una lotteria di vaccinazione è il modo migliore per creare un tale sistema", ha dichiarato il capo del governo, il cancelliere Karl Nehammer. Al momento, in Austria circa il 72 per cento della popolazione è completamente vaccinata contro il Covid-19, comunque al di sotto della media degli altri Paesi dell'Europa occidentale.