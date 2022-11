Attivisti imbrattano la scultura di Charles Ray a Parigi: vernice arancione e t-shirt sulla statua Fanno parte del gruppo di Dernière Rénovation e “chiedono azioni forti da parte dei governi a favore di un vero cambiamento sociale e climatico”. “Il nostro obiettivo non è né questa statua né l’arte” afferma il collettivo.

A cura di Biagio Chiariello

Nuovo blitz degli attivisti del clima, questa volta a Parigi. Alcuni membri del gruppo Dernière Rénovation (Ultima generazione) hanno imbrattato una statua dello scultore americano, Charles Ray (Horse and Rider), sistemata dinanzi all'ingresso della Bourse de Commerce, sede della collezione Pinault nel cuore della capitale francese.

Ne hanno dato notizia sui social: “Aruanu, 26 anni, e Rachel, 20 anni, cittadini che sostengono Dernière Rénovation, hanno lanciato vernice arancione sulla statua di ‘Cavallo e Cavaliere‘ di Charles Ray situata alla Bourse de Commerce di Parigi. – si legge su Facebook – La campagna Dernière Rénovation afferma la sua adesione al movimento A22Network, che chiede azioni forti da parte dei governi a favore di un vero cambiamento sociale e climatico. Questo 18 novembre, le azioni di resistenza civile si svolgono simultaneamente in tutto il mondo”.

La scultura è stata ricoperta di vernice arancione, poi rivestita con una t-shirt su cui campeggia la scritta: ‘858 days left' (mancano solo 858 giorni). Un riferimento alle conclusioni di un rapporto del Giec, della scorsa primavera, secondo cui l'umanità dispone di tre anni per limitare le emissioni Co2.

Poi una precisazione: "La campagna francese di resistenza civile afferma la sua appartenenza al movimento civico internazionale che reclama azioni forti dei governi in favore di una reale svolta ecologica, sociale e climatica", affermano gli attivisti, assicurando che "il nostro obiettivo non è né questa statua né l'arte".

Il ricorso ad azioni come quella di oggi a Parigi, affermano gli attivisti, è per allertare sui "rischi gravissimi legati al riscaldamento climatico". Simili blitz sono già stati compiuti in altre grandi città europee, come Roma, Madrid o Berlino.