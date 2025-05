“Attenzione, ci sono dei piccioni a bordo”, caos sul volo e aereo costretto a fermarsi in pista Due passeggeri “clandestini” hanno creato caos e disordine su un volo della Delta Airlnses a Minneapolis, in Usa. Si trattava di due piccioni che hanno iniziato a svolazzare tra sedili e corridoi costringendo il comandante a ritornare al gate. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una coppia di piccioni che si è intrufolata clandestinamente su un volo di linea ha creato caos e disordine nei giorni scorsi a bordo di un aereo della Delta Airlines in partenza da Minneapolis, in Usa. La scena dei due pennuti che svolazzavano tra i passeggeri, immortalata anche in un video da uno dei viaggiatori, alla fine ha costretto il comandante a fermare il velivolo mentre già rullava in pista e a ritardare quindi la partenza.

L'episodio sabato scorso su un volo da Minneapolis a Madison, nel Wisconsin. Mentre tutti passeggeri erano già imbarcati sul volo 2348 della Delta Airlines, un primo piccione ha fatto capolinea tra i sedili iniziando a svolazzare incontrollato. Informato dagli assistenti di volo, poco dopo il pilota ha confermato che un uccello era a bordo dell'aereo e ha affermato di "non avere esperienza di situazioni simili".

L'aereo però era ancora fermo e così gli addetti ai bagagli sono stati chiamati a bordo per catturarlo riuscendo a portare via il volatile poco dopo. Quando tutto sembrava risolto, però, a bordo è spuntato un secondo piccione e questa volta mentre l'aereo rullava in pista e si preparava al decollo.

Come si vede nel video, qualcuno ha cercato di afferrarlo ma senza riuscirci e il piccione ha volato avanti e indietro tra i corridoi dell'aereo scatenando confusione a bordo. Alla fine il pilota è stato costretto a chiedere ai controllori di volo il permesso di rientrare al gate. "Avete bisogno di assistenza? State bene?”, ha chiesto il controllore del traffico aereo. "C'è un piccione sull'aereo e non se ne va" è stata la risposta del comandante.

"Il pilota ha detto che quando ha comunicato via radio alla torre di controllo che saremmo tornati indietro a causa di un piccione, gli hanno risposto che era la prima volta. Il pilota gli ha detto che era la seconda volta per lui, la prima mezz'ora prima" ha raccontato il passeggero Tom Caw .

Alla fine anche il secondo piccione è stato catturato e portato via e l'aereo ha accumulato un ritardo di circa un'ora. "Delta apprezza l'attenzione dimostrata dal nostro personale e dai nostri clienti nel portare via in sicurezza due uccelli dall'aereo prima della partenza e si scusa con i nostri clienti per il ritardo del loro viaggio" ha comunicato la compagnia aerea.