Attacco con coltello a Monaco di Baviera: donna ferisce due passanti poi viene uccisa dalla polizia A Monaco di Baviera una donna ha accoltellato due passanti al Theresienwiese prima di essere uccisa dalla polizia. Feriti un uomo di 56 anni e una donna di 20. Indagini in corso sul movente dell’attacco. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

Momenti di terrore nel cuore di Monaco di Baviera, in Germania, dove una donna ha accoltellato alcuni passanti prima di essere uccisa a colpi di pistola dagli agenti intervenuti. L’aggressione è avvenuta nella giornata di oggi nei pressi del Theresienwiese, l’ampio spazio pubblico noto per ospitare l’Oktoberfest.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, la donna, trasportata in ospedale in gravi condizioni dopo l’intervento della polizia, è deceduta poco dopo. Al momento non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, mentre restano riservate le condizioni dei due feriti: un uomo di 56 anni e una giovane di 20.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna – che, secondo informazioni ancora da confermare, soffriva di problemi psichici – avrebbe attaccato le sue vittime senza un apparente movente, scatenando il panico tra i presenti. Le forze dell’ordine, comprese unità della polizia criminale, hanno prontamente isolato l’area e attivato unità cinofile per cercare ulteriori tracce sul luogo dell’attacco.

Il ministro dell’Interno della Baviera, Joachim Herrmann (CSU), ha commentato così l'accaduto: “Sono molto grato alla polizia di Monaco per essere intervenuta rapidamente e aver fermato la donna. La sua morte è deplorevole, ma purtroppo era inevitabile”. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'aggressione e il possibile movente.