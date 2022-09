Attaccata da squalo toro durante le attività in crociera, turista uccisa davanti ai familiari I turisti avevano prenotato un’escursione con una compagnia turistica locale che li aveva portati in una famosa zona per lo snorkeling.

Una crociera in famiglia si è trasformata in tragedia per una turista impegnata in un giro tra le isole caraibiche a bordo di una nave della Royal Caribbean. La donna è stata attaccata da uno squalo durante una delle attività disponibili durante la crociera ed è stata sbranata davanti agli occhi atterriti dei familiari e degli altri turisti.

La tragedia martedì pomeriggio, ora locale, nelle acque di Green Cay, al largo della costa di Nassau, capitale delle Bahamas. La vittima è una donna statunitense di 58 anni originaria della Pennsylvania che stava facendo snorkeling con un gruppo di altre persone tra cui alcuni parenti.

Come ricostruito dalle autorità locali, mentre la nave da crociera era attraccata a Nassau, i turisti avevano prenotato un'escursione con una compagnia turistica locale che li aveva portati in una famosa zona per lo snorkeling.

Il dramma si è consumato in pochi attimi intorno alle 14 di ieri quando al gruppo si è avvicinato uno squalo toro che ha immediatamente attaccato la donna senza che nessuno si rendesse conto in tempo della sua presenza.

Gli operatori della compagnia turistica e i membri della famiglia hanno subito soccorso la 58enne, riuscendo a trascinarla sulla barca ancora sanguinante e a trasportarla al molo più vicino, a Fort Montagu. Ogni sforzo per salvarla però si è rivelato vano. Sul posto in poco tempo sono accorsi i sanitari che hanno provato a rianimarla prima di dichiarare il suo decesso per le ferite riportate nell'attacco dello squalo.

"La donna ha riportato profonde ferite da morsi di squalo alle estremità superiori", ha dichiarato Chrislyn Skippings, sovrintendente delle forze di polizia delle Royal Bahamas, spiegando che la spiaggia dove è avvenuto l'attacco è stata chiusa e sull'incidente è stata aperta una inchiesta.

La vittima e la sua famiglia, in tutto di cinque persone, erano arrivate alle Bahamas martedì mattina tramite la nave da crociera Harmony of the Seas che era salpata domenica da Port Canaveral, in Florida, per un tour di sette giorni ai Caraibi. "La Royal Caribbean sta fornendo supporto e assistenza ai parenti della donna durante questo momento difficile", si legge in una dichiarazione della compagnia di crociere.