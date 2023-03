Arabia Saudita, autobus di pellegrini prende fuoco sul ponte: 20 persone muoiono tra le fiamme L’incidente è avvenuto all’altezza di Aqabat Shaar, nella regione sud-occidentale di Asir. Il bus era diretto alla Mecca. Una tragedia che fa risalire alla ribalta il problema della sicurezza dei pellegrinaggi.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno 20 persone sono rimaste uccise in un terribile incidente avvenuto ieri, 27 marzo, in Arabia Saudita quando un autobus che trasportava pellegrini alla città santa della Mecca è andato in fiamme dopo un incidente su un ponte all’altezza di Aqabat Shaar, nella regione sud-occidentale di Asir. Almeno una trentina i feriti, secondo quanto riferisce Daily Sabah.

“Secondo le informazioni preliminari al momento il numero dei morti per questo incidente è di 20 persone e il numero totale di feriti è di circa 29”, ha riferito il canale Al-Ekhbariya affiliato allo Stato. Le vittime hanno "nazionalità diverse".

Il canale ha riferito che l'autobus ha avuto "problemi", senza però specificare altri dettagli, mentre il quotidiano privato Okaz ha spiegato che l'incidente è stato causato da un problema con i freni. Il veicolo sarebbe quindi andato a sbattere contro un ponte, si sarebbe ribaltato e avrebbe preso fuoco, come si vede anche nel video diffuso sui social.

I resti del bus andato a fuoco

La tragedia è arrivata durante la prima settimana del Ramadan, un periodo intenso per i pellegrinaggi dell'umrah, mentre il "grande pellegrinaggio" o Hajj è in programma fra 3 mesi: in questo caso si formano lunghe code di bus creando problemi al traffico saudita.

Nell'ottobre 2019, circa 35 persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite quando un autobus si è scontrato con un altro mezzo pesante vicino a Medina. Eppure i pellegrinaggi sono una componente essenziale di un fiorente settore del turismo che i funzionari sauditi sperano possa contribuire a diversificare l'economia del Regno senza per forza fare affidamento ai combustibili fossili.