Anziana vince 2,5 milioni di dollari alla lotteria poi dona la giacca con il biglietto in tasca Una donna americana ha donato in beneficienza la giacca in cui aveva nascosto un biglietto della lotteria rivelatosi vincente: così ha perso 2,5 milioni di dollari.

A cura di Davide Falcioni

Una distrazione costata decisamente cara, una vincita milionaria sfumata per un semplice errore. Mildred Simoneriluto, una donna della Pennsylvania di 76 anni, ha scoperto di aver acquistato un biglietto della lotteria Cash 5 da 2,5 milioni di dollari, ma il suo entusiasmo si è presto trasformato in disperazione: il tagliando era stato dimenticato in una giacca donata in beneficenza.

La donna aveva acquistato il ticket in un supermercato di Murrysville lo scorso maggio, senza immaginare che i numeri stampati su di esso – 14, 22, 33, 35 e 38 – l’avrebbero resa milionaria. Quando ha realizzato la vincita, però, il biglietto era introvabile. Dopo un’attenta ricerca, ha ricordato di averlo riposto in una giacca poi donata all’organizzazione Vietnam Veterans of America, che distribuisce aiuti negli Stati Uniti e all’estero.

Simoneriluto ha tempo fino all’8 maggio per riscuotere il premio, ma secondo le regole della Pennsylvania Lottery, il biglietto vincente deve essere presentato fisicamente. “Ero sbalordita, non ci sono parole per descrivere quello che provo”, ha dichiarato alla rete WTAE. La pensionata ha spiegato di aver nascosto il biglietto nella giacca per non perderlo, ma ora ogni tentativo di recuperarlo si è rivelato vano. È tornata più volte al supermercato nella speranza di trovare una soluzione, ma i dipendenti le hanno riferito che non possono fare nulla.

Il gioco Cash 5 con Quick Cash offre la possibilità di incassare l’intero importo in un’unica soluzione, senza rendite mensili. Un’occasione che potrebbe svanire se il biglietto non verrà ritrovato in tempo.

Nel frattempo, la vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e molte persone si sono messe alla ricerca del tagliando smarrito. Simoneriluto, intanto, resta in attesa, sperando in un colpo di fortuna. “Cos’altro posso fare?” si chiede. “Piangere e sperare che qualcosa di positivo accada?”