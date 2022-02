Amsterdam, un uomo armato ha preso diverse persone in ostaggio all’interno di un Apple Store Un uomo armato è entrato all’interno di un Apple Store di Amsterdam e ha preso in ostaggio diverse persone tra clienti e personale. Le forze dell’ordine non sanno quante siano attualmente le persone sotto sequestro. Sono ancora in corso le operazioni di salvataggio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo è entrato con una pistola all'interno di un negozio Apple di Amsterdam. Qui ha preso in ostaggio alcune persone durante una rapina. La polizia olandese ha inviato sul posto unità speciali per circondare l'area e fare irruzione al momento opportuno. L'area è stata transennata per renderla chiusa ai civili. Il negozio si trova su un'estremità di Leidseplein, piazza nel centro della città.

Secondo le prime indiscrezioni, le persone rinchiuse all'interno del negozio sarebbero ancora sotto sequestro. La rapina sarebbe avvenuta intorno alle 17.40 e per cause ancora da accertare, l'uomo è rimasto all'interno del locale tenendo in ostaggio sia clienti che persone dello staff. A fornire le prime informazioni sull'accaduto, l'agenzia di stampa internazionale Reuters.

Alcuni testimoni avrebbero riferito alle forze di polizia di aver udito degli spari provenire dal negozio di dispositivi elettronici. Per il momento non sono state rilasciate altre informazioni sullo stato di salute degli ostaggi o sul numero preciso di persone all'interno del locale. Dai video diffusi online e sulle emittenti televisive locali, si vede un uomo tenere sotto tiro un'altra persona disarmata

Notizia in aggiornamento