Almeno 14 morti per le inondazioni in California: “Sono 230mila le strutture senza elettricità” Sono almeno 14 le persone decedute a causa delle alluvioni in California, mentre circa 230mila strutture sono attualmente senza elettricità.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 14 persone sono morte in California a causa delle violente precipitazioni degli ultimi giorni, mentre migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case per le inondazioni. Quasi 230.000 strutture tra case e aziende sono attualmente senza elettricità e si prevede che le forti piogge dureranno almeno fino a mercoledì.

Secondo il National Weather Service, questa è una delle tempeste "più impressionanti dal gennaio del 2005". Per le autorità, il rischio di ulteriori inondazioni, smottamenti e frane resta alto in tutta la California, in particolare nelle aree precedentemente messe in ginocchio dalle forti piogge. I cittadini sono stati invitati ad abbandonare le cosiddette "zone rosse" e a limitare gli spostamenti in auto e a piedi.

Resta ancora da fare la conta dei dispersi degli ultimi giorni: lunedì 9 gennaio, un bambino di soli 5 anni è stato trascinato via dall'alluvione nei pressi di Paso Robles. Il piccolo risulta ancora disperso. Stando a quanto ricostruito, il minore si trovava a bordo della macchina della mamma e stava raggiungendo la scuola quando l'acqua lo ha travolto. Le ricerche sono partite immediatamente ma sono state interrotte quando le condizioni meteo sono peggiorate. Per il momento non ne è stato dichiarato il decesso.

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, il 90% dei cittadini della California (34 milioni di persone) stanno vivendo disagi legati alle inondazioni. "Siamo sicuri che il peggio debba ancora arrivare – ha affermato il governatore Gavin Newsom in una conferenza stampa -. Invito tutti a non mettere alla prova il fato e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali".

In un'ordinanza emessa nella giornata di lunedì dai vigili del fuoco di Montecito, i cittadini sono stati invitati a evacuare in massa in poche ore.