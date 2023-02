Alluvione in Brasile, 36 morti nello stato di San Paolo: festeggiamenti di Carnevale cancellati Almeno 36 le vittime accertate nello Stato di San Paolo. São Sebastião e Ubatuba le città più colpite. Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato che visiterà le aree colpite dal maltempo.

A cura di Biagio Chiariello

Alluvione a São Sebastião

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cambiamenti climatici ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il maltempo si abbatte sul Brasile. A seguito delle inondazioni e degli smottamenti di questo fine settimana nello stato di San Paolo si sono contate almeno 36 vittime, come confermato dalle autorità locali. In alcuni video circolati online si vedono interi quartieri sott'acqua, autostrade allagate e detriti lasciati dopo che le case sono state spazzate via.

Le intense precipitazioni hanno costretto alcune città a cancellare le celebrazioni annuali del Carnevale. Basti pensare che nella giornata di domenica 19 febbraio sono caduti più di 600 mm di pioggia in alcune zone, il doppio della quantità prevista per il mese di febbraio.

"Le squadre di ricerca e soccorso non riescono ad arrivare in diverse zone, è una situazione caotica", ha ammesso Felipe Augusto, sindaco di São Sebastião, una delle città più colpita dall'ondata di maltempo. "Non abbiamo ancora valutato l'entità del danno. In questo momento stiamo cercando di soccorrere le vittime" ha aggiunto.

"Decine i dispersi e circa 50 le case crollate e distrutte", ha aggiunto Augusto, affermando che la situazione rimane "estremamente critica".

Il governo statale ha riferito di almeno 35 morti a São Sebastião e il sindaco di Ubatuba, circa 80 km a nord-est, ha detto che una ragazza è rimasta uccisa. Centinaia gli sfollati.

"Purtroppo avremo molti più morti", ha detto un funzionario della protezione civile al quotidiano Folha de São Paulo. São Sebastião e Ubatuba sono tra città dove è stato dichiarato lo stato di calamità di 180 giorni, le altre sono Caraguatatuba, Ilhabela, Guarujá e Bertioga.

I festeggiamenti di carnevale sono stati cancellati in tutta la costa settentrionale, una delle destinazioni più gettonate per i turisti più facoltosi che cercano di evitare le città più frequentate nelle grandi città in quella che è la celebrazioni-simbolo del Brasile.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, che stava trascorrendo il fine settimana di carnevale nello stato nord-orientale di Bahia, ha dichiarato che oggi visiterà le aree colpite dal maltempo.