Attimi di apprensione a Parigi dove è scoppiato un allarme bomba sulla Torre Eiffel che è stata immediatamente evacuata così come tutta la zona circostanze. Una chiamata anonima arrivata alla polizia intorno alle 11 di questa mattina, avvertendo della presenza di un ordigno e facendo scattare il protocollo di sicurezza previsto per questi casi. Operazioni in corso da parte delle forze dell'ordine. "Il monumento simbolo della Capitale francese è stato evacuato da mezzogiorno e attualmente sono in corso i controlli in loco", ha confermato la società di gestione della Torre Eiffel, come riportato da Le Parisien.

In aggiornamento.