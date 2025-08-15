Esteri
Algeria: autobus cade in un fiume nella capitale Algeri, 18 morti e 9 feriti

Un autobus ad Algeri è precipitato nell’Oued El Harrach, provocando almeno 18 morti e 9 feriti, di cui due gravi. La Protezione Civile ha mobilitato numerosi mezzi e squadre di soccorso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
A cura di Biagio Chiariello
Un gravissimo incidente ha scosso oggi la capitale algerina. Un autobus di trasporto passeggeri è precipitato nell’Oued El Harrach, provocando almeno 18 morti e 9 feriti, di cui due in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, il veicolo avrebbe improvvisamente sbandato e si sarebbe ribaltato da un ponte che collega la zona di Mohammadia al quartiere di Bel Air, nella comune e daïra di El Harrach, finendo nel letto del fiume.

Il comandante Nassim Bernaoui, vicedirettore delle statistiche e delle informazioni presso la Direzione generale della Protezione Civile, ha confermato il bilancio aggiornato e ha spiegato che le due persone più gravemente ferite sono state assistite immediatamente sul posto prima di essere trasportate all’ospedale locale. Le salme delle vittime, invece, sono state trasferite nella morgue dello stesso nosocomio per le operazioni di identificazione e accertamento medico-legale.

L’intervento della Protezione Civile è stato rapido e massiccio: sul luogo dell’incidente sono state inviate 25 ambulanze, 16 sommozzatori e 4 imbarcazioni, impegnati sia nel recupero dei passeggeri sia nella messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di soccorso, iniziate intorno alle 17:45, erano ancora in corso in serata, con squadre che perlustravano il fiume e controllavano i punti circostanti per escludere la presenza di altre persone coinvolte.

Esteri
Esteri
