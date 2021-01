Alexis Sharkey sarebbe stata "strangolata a morte" prima che il suo corpo nudo fosse rinvenuto sul ciglio della strada a Houston (USA). L'Harris County Institute of Forensic Sciences, martedì, ha confermato l'omicidio dell'influencer 26enne, come riferito il New York Post. La ragazza era scomparsa il 27 novembre e il suo cadavere è stato ritrovato meno di 24 ore dopo, "posto con cura" su un lato della strada a poche miglia dal suo appartamento nella città del Texas. Un camionista ha notato il corpo quando ha visto un paio di piedi che spuntavano da sotto alcuni cespugli.

Alexis, che aveva 21.000 follower su Instagram, aveva parlato l'ultima volta in chat alle 18:00 di venerdì. Successivamente, le chiamate hanno iniziato a finire direttamente alla sua casella vocale, il che ha sollevato preoccupazione tra i suoi amici. È stato riferito che la 26enne potrebbe aver avuto una discussione con una "persona non identificata" prima di essere trovata morta. Il marito, Tom Sharkey, 49 anni, ha già negato di aver avuto un litigio con la moglie. Parlando con KTRK-TV, ha detto: "Non abbiamo litigato quando se n'è andata. Le ho solo detto che non poteva guidare dopo aver bevuto. "Se n'è andata comunque. Questo è tutto". L'uomo ha aggiunto: "Non ho bisogno di mettere le cose in chiaro. "Lascerò che le cose vadano così com'è. So com'era la mia vita con mia moglie."

Il dipartimento di polizia di Houston ha affermato che la morte di Alexis Sharkey è ancora oggetto di inchiesta e che non sono stati ancora effettuati arresti o accuse formali.