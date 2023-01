Albero marcio travolge e uccide bimba di 6 anni mentre gioca: comune condannato a multa di 320mila euro Ella Henderson, sei anni, è stata colpita da un albero mentre giocava alla Gosforth Park First School di Newcastle (Regno Unito) nel settembre 2020. Quella pianta aveva segni di “decadimento” già nel febbraio 2018, ma nulla era stato fatto. Ora è arrivata la condanna per la municipalità inglese.

A cura di Biagio Chiariello

Una multa pari ad oltre 328mila euro (260.000 sterline) per mancanza di sicurezza. È quanto dovrà pagare il consiglio comunale di Newcastle, Regno Unito, per la morte di Ella Henderson, sei anni, una bambina è stata uccisa da un albero marcio che la municipalità non era riuscita ad abbattere. Il tragico incidente è avvenuto il 25 settembre 2020, la piccola è spirata il giorno successivo.

Ella "stava giocando a fare la ballerina" con gli amici nel parco giochi della Gosforth Park First School di Newcastle quando un'ampia sezione del salice si è schiantata su di lei. Quel giorno c'erano raffiche di vento ad oltre 50 km/h. Gli altri bambini presenti sono riusciti ad evitare l'impatto.

Oggi, i suoi genitori Vikki e Neil Henderson hanno detto alla South Tyneside Magistrates Court che si aspettavano che la loro bimba fosse "al sicuro" quando l'hanno lasciata ai cancelli della scuola quella mattina.

Il comune di Newcastle, che aveva l'incarico di provvedere alla cura degli alberi nei propri spazi, ha ammesso di non aver garantito la sicurezza di Ella e di altri bambini a scuola ai sensi della legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

La corte ha stabilito che l'albero aveva mostrato segni di decadimento rilevati da un arboricoltore qualificato già il 23 febbraio 2018, quando era stata ordinata un'ulteriore ispezione. Tuttavia, queste ultime analisi sarebbero state eseguite da una squadra "meno qualificata" e, di conseguenza, il pericolo rappresentato dall'albero, che si trovava proprio al limite del campo di gioco, non è stato evidenziato.

"‘Quando passo davanti alle scuole e sento quel rumore innocente di bambini che giocano, penso che fosse tutto quello che stava facendo" quando è avvenuto l'incidente, ha detto Vikki Henderson a proposito di sua figlia. "Stava solo giocando a fare la ballerina con i suoi amici. ‘La vita è così ingiusta, e lei era così amata e aveva così tanto da dare a questo mondo. Come ha detto il suo insegnante di accoglienza, ‘Il mondo è un posto molto più triste senza Ella'" ha evidenziato la madre della bimba.