Albero crolla sulla casa, bimbo di 3 anni ucciso nel letto da improvviso tornado in Usa: "Nessun avviso" Il bambino e sua madre sono rimasti entrambi intrappolati sotto il massiccio albero che è stato sradicato ed è caduto sul tetto della casa di famiglia nel Michigan. In città non era stato lanciato nessun preavviso dal servizio meteorologico nazionale.

A cura di Antonio Palma

Un bambino statunitense di 3 anni è morto in maniera tragica dopo che un albero si è abbattuto sulla casa di famiglia sorprendendolo a letto dove stava dormendo. Il piccolo è morto giovedì scorso a Livonia, nello stato del Michigan, un giorno dopo che un tornado ha devastato la cittadina. Il bambino e sua madre, Corrine, sono rimasti entrambi intrappolati sotto il massiccio albero che è stato sradicato ed è caduto sul tetto della casa di famiglia, distruggendola.

Una sequenza drammatica e dagli esiti tragici. Madre e bimbo erano in camera da letto sul retro dell’abitazione quando l'albero si è abbattuto proprio su quella porzione di casa, distruggendo il tetto e intrappolandoli. Inutili per il bimbo i successivi soccorsi da parte dei pompieri e dei servizi di emergenza medica accorsi sul posto. Il piccolo è stato dichiarato morto sul posto dopo che le squadre di soccorso lo hanno tirato fuori da sotto le macerie.

La madre Corrine invece è stata soccorsa e portata in ospedale dove è ora ricoverata in condizioni critiche mentre la sorella del bambino, una neonata di appena due settimane, è sopravvissuta illesa. Al momento della tragedia era con la nonna nella stessa casa ma in un’altra stanza non colpita.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Livonia dove si sono registrati altri danni e feriti a causa del tornado improvviso che nessuno si aspettava. Funzionari locali hanno affermato che il rapido sviluppo del tornado ha sorpreso tutti e colpito diversi quartieri della città causando devastazione. L’amministrazione locale afferma che in città sono attive le sirene in base agli avvisi del Servizio meteorologico nazionale o agli avvistamenti di tornado ma il direttore della preparazione alle emergenze ha sottolineato in una dichiarazione di non aver ricevuto nessun preavviso dal servizio meteorologico nazionale o da qualsiasi altra fonte.

Un rappresentante del Servizio meteorologico nazionale ha attribuito l'evento a una tempesta in rapida formazione, che si è sviluppata troppo rapidamente per essere rilevata dagli strumenti e consentire un allarme tempestivo.