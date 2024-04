video suggerito

“Aiuto”, donna entra in negozio e si chiude in bagno: sequestrata e torturata per due mesi in Florida La terribile vicenda scoperta solo quando la donna è riuscita a scappare rifugiandosi in un negozio e chiudendosi in bagno a Tampa, in Usa. Il presunto aguzzino arrestato il giorno dopo e solo con un rocambolesco inseguimento della polizia in autostrada a velocità folle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

"Lei urlava e piangeva e diceva: ‘Ho bisogno di aiuto'. Ho bisogno di aiuto. Aveva il viso gonfio e gli occhi neri. Aveva tutta la faccia tumefatta” così la cassiera di un negozio della Florida, in Usa, racconta la terribile scena che lunedì scorso è avvenuta in una rivendita di una stazione di servizio a Seffner, alla periferia di Tampa. Una donna è entrata chiedendo aiuto e poi si è chiusa in bagno dove è rimasta fino all’arrivo della polizia a cui ha raccontato che era vittima di un sequestro da oltre due mesi.

Il suo presunto aguzzino, il 48enne Walter Medina, è stato arrestato il giorno dopo e solo con un rocambolesco inseguimento in autostrada a velocità folle. Secondo l’accusa, avrebbe sequestrato la donna e abusato di lei da quando l'aveva rapita nel gennaio scorso, picchiandola ripetutamente con una mazza da baseball e pugnalandola con un cacciavite. Quando la donna è riuscita a scappare aveva lividi e ferite profonde su tutto il corpo, come ha confermato l'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough.

"La vittima ha sopportato sofferenze inimmaginabili per mano di Medina mentre lui la teneva prigioniera con la forza nella zona di Tampa Bay e minacciava di ucciderla se fosse fuggita o avesse cercato aiuto", ha detto la polizia. La via di fuga quando l’uomo si è distratto lasciandola da sola per un momento per entrare in un supermercato.

La fuga mentre l’uomo era a fare compere. Le riprese di sorveglianza del parcheggio mostrano la donna che corre in strada, entra nel negozio di una stazione di servizio a Seffner, alla periferia di Tampa, in Florida, e chiede aiuto ai presenti. La donna ha urlato che aveva bisogno di aiuto e si è chiusa in bagno. Gli agenti hanno ottenuto un mandato di cattura per il suo aguzzino, al quale è stata data la caccia il giorno successivo.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo l’avrebbe avvicinata in strada mentre lei chiedeva l’elemosina. Lui si sarebbe finto amichevole e di buon cure aiutando la mendicante incrociata per strada con cibo e medicine ma, dopo averla convinta a salire sul suo mezzo, avrebbe sequestrato la donna, picchiandola e torturandola per oltre due mesi.

L’uomo che ha precedenti per rapimento e rapina, ora è accusato di tentato omicidio di secondo grado, rapimento a mano armata, percosse aggravate con gravi lesioni personali e resistenza alle forze dell'ordine. "Non riesco a immaginare quanto ha dovuto patire per mesi la vittima, ma posso immaginare il sollievo che ha provato quando sono arrivati ​​i nostri agenti", ha detto lo sceriffo di Hillsborough, Chad Chronister, aggiungendo: "Devo lodare il coraggio della vittima per essere sfuggita al suo rapitore e aver cercato aiuto".