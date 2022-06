“Aiutami, questo non è mio padre”, mamma salva due ragazzine che stanno per essere rapite È stato il coraggioso e provvidenziale intervento di una donna a salvare due ragazzine che stavano per essere rapite da uno sconosciuto. È accaduto in Florida dove.

A cura di Chiara Ammendola

Ha avvicinato due ragazzine dopo averle seguite e le ha costrette a seguirlo, probabilmente con l'intenzione di rapirle, prima di essere fermato da una donna che, accortasi che qualcosa non andava, è intervenuta fingendosi interessata a conoscerlo. È accaduto in Florida, nella contea di Hillsborough, negli Usa, dove l'uomo, David Daniels, 37 anni, è stato fermato e arrestato per abusi su minore e falsa detenzione di un bambino.

La vicenda si è consumata, così come riferisce FOX13 Tampa, la scorsa settimana nei pressi della piazza del parco di Fishhawk, dove il 37enne, dopo aver seguito le due ragazzine, entrambe minorenni, le ha avvicinate. Prima avrebbe provato un approccio verbale e poi sarebbe passato all'assalto fisico, prima cingendo le braccia intorno al collo delle due amiche e poi provando a trascinarle via.

Ad assistere alla scena una donna che ha immediatamente capito che c'era qualcosa di strano e così non ha esitato a intervenire per mettere in salvo le due ragazzine. “Una delle bambine mi diceva: ‘Per favore, aiutami, questo non è mio padre'”, il racconto che la donna ha fatto la polizia intervenuta poco dopo proprio grazie alla sua chiamata. Con una scusa si è avvicinata a Daniels chiedendogli se fosse nuovo in città perché non lo aveva mai visto prima. Una conversazione breve che è servita a trattenere l'uomo e non farlo scappare.

Leggi anche Scambio di salme in ospedale: le consegnano un altro defunto e il padre stava per essere cremato

Daniels prima dell'arrivo degli agenti si sarebbe nuovamente allontanato tentando di mettere a segno il rapimento e sarebbe stato visto colpire alla testa una delle ragazze. Dopo l'arresto la mamma che ha allertato la polizia ha detto che vuole restare anonima spiegando di aver fatto ciò che spera ogni cittadino farebbe: “Non sono un'eroina – ha spiegato – ho fatto quello che spero che qualcuno possa fare per i miei figli se ci fosse bisogno”