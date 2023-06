Agente lo chiude nell’auto di servizio ma il motore si spegne, cane poliziotto muore soffocato in Usa La tragedia a Houston, nello stato del Texas, dove il cane poliziotto di 4 anni è stato trovato morto dall’agente al suo ritorno. Secondo la polizia, alla base della tragedia ci sarebbe un malfunzionamento della vettura di servizio.

A cura di Antonio Palma

Un cane poliziotto statunitense è morto tragicamente nella vettura di servizio, soffocato dalla mancanza d'aria e dal calore dopo essere stata lasciato da solo chiuso nell'auto di pattuglia accesa ma il cui motore si è improvvisamente e inaspettatamente spento. La tragedia si è consumata questa settimana a Houston, nello stato del Texas, dove al ritorno il poliziotto che accompagnava l'animale ha ritrovato il cane esanime e in fin di vita.

Aron, questo il nome del cane poliziotto di 4 anni è stato immediatamente trasportato in una clinica veterinaria della zona ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano e l'animale è morto tra lo strazio del collega umano. Dopo una indagine interna, il dipartimento di polizia di Houston ha stabilito che si è trattato un "tragico incidente", anche se ha avviato verifiche su tutte le vetture che trasportano cani poliziotto K-9.

Secondo l'inchiesta, infatti, alla base della tragedia, ci sarebbe un malfunzionamento della vettura di servizio. L'agente infatti ha detto che, come accade sempre, aveva lasciato il cane all'interno ma con l'aria condizionata accesa. Il motore però si è spento improvvisamente e nessuno dei sistemi di sicurezza alternativi ha funzionato.

In un comunicato la polizia di Houston ha affermato che lasciare un cane poliziotto in un veicolo di servizio "è una pratica necessaria e comune" quando il cane "non è attivamente impegnato nel lavoro di polizia". Questo però impone che i veicoli K-9 del dipartimento siano dotati di un sistema che "avvisa l'operatore, suona il clacson, attiva le ventole di raffreddamento e abbassa i finestrini dell'auto" se, per qualche motivo, il veicolo si spegne. "Questo non è accaduto in questo caso", si legge nella nota.

Il dipartimento ora sta indagando sull'incidente per determinare cosa sia andato storto e tutti i veicoli che trasportano cani poliziotto vengono ispezionati per garantire che i sistemi funzionino correttamente.

Purtroppo però non è la prima volta che un malfunzionamento di questi veicoli finisce in tragedia in Usa quest'anno. Appena la scorsa settimana, infatti, un caso analogo ha riguardato un cane poliziotto della Gerogia morto nell'auto di pattuglia dopo essere stato lasciato nel veicolo dagli agenti che frequentavano un addestramento di tiro. In quel caso, secondo una inchiesta interna, a non aver funzionato correttamente è stato il sistema di aria condizionata del veicolo.