Aereo va giù in picchiata, passeggeri scagliati contro il soffitto, oltre 50 feriti: "Spaventoso" "La gente volava in giro, era spaventoso", ha raccontato un passeggero del volo di linea in viaggio da Sydney ad Auckland protagonista dell'incidente. La compagnia aerea ha parlato di "un evento tecnico durante il volo che ha causato un forte movimento" ma non ha spiegato cosa è successo. Almeno 50 feriti, alcuni ricoverati con diversi traumi.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura a bordo di un volo di linea in viaggio da Sydney ad Auckland quando l’aereo è improvvisamente andato giù, perdendo quota repentinamente e scagliando sul soffitto passeggeri ed equipaggio. L’incidente ha causato almeno 50 feriti molti dei quali trasportati in ospedale dopo l'atterraggio, tra cui alcuni ricoverati con diversi traumi da impatto ad arti e testa.

L’aereo coinvolto è un Boeing 787 della compagnia aerea cilena Latma che era partito dall’Australia nel pomeriggio di lunedì ora locale, la notte in Italia, per raggiungere l’aeroporto di Auckland, in nuova Zelanda. Per motivi ancora da chiarire, circa un’ora prima dell’atterraggio, l’aereo ha preso quota repentinamente. Dal racconto dei passeggeri, tutti quelli che non erano allacciati con le cinture sono stati scagliati in alto, compreso l’equipaggio.

Comprensibili i momenti di panico a bordo a cui sono seguiti i primi soccorsi da parte di infermieri e medici che viaggiavano sul volo. L’aereo poi è atterrato senza altri incidenti e in orario ad Auckland dove ad attenderlo vi erano i servizi di emergenza con quattordici ambulanze. I sanitari hanno soccorso circa 50 pazienti, di cui uno definito in condizioni gravi e il resto in condizioni da moderate a lievi. Dieci i pazienti ricoverati al Middlemore Hospital, uno all'Auckland City Hospital e un altro allo Starship Hospital.

"L'aereo ha effettuato una picchiata drammatica per un paio di secondi e circa 30 persone hanno colpito violentemente il soffitto", ha raccontato uno dei passeggeri del volo LA800 al quotidiano locale Herald che ha diffuso anche un video dei momenti successivi al fatto. Il testimone ha parlato di urla a bordo e sangue schizzato sull'aereo.

“Stavo guardando un film quando l'aereo ha perso quota e diversi passeggeri e l'equipaggio sono stati scagliati sul soffitto dell'aereo. Viaggio spesso ma non mi era mai capitato nulla del genere” ha confermato una infermiera che era a bordo e ha prestato i primi soccorsi.

“Pensavo di sognare. Ho aperto gli occhi e il mio vicino di sedile era sul tetto dell'aereo, sulla schiena, e mi guardava dall'alto. Era come L'Esorcista. La gente volava in giro e tutto era davvero spaventoso", ha raccontato un altro passeggero, rivelando che il pilota ha detto loro di aver perso brevemente la strumentazione e poi all'improvviso è tornata".

Latam Airlines ha dichiarato in un comunicato che si è verificato "un evento tecnico durante il volo che ha causato un forte movimento" ma non ha spiegato cosa è successo. Un portavoce ha detto che tre membri dell'equipaggio di cabina sono stati portati all'ospedale di Middlemore per controlli medici ma non hanno riportato ferite gravi.

“L'aereo è atterrato all'aeroporto di Auckland come previsto. A seguito dell’incidente sono rimasti colpiti alcuni passeggeri e l’equipaggio di cabina. Hanno ricevuto assistenza immediata e sono stati valutati o curati dal personale medico dell'aeroporto secondo necessità", ha detto un portavoce della compagnia aerea, concludendo: “Latam si rammarica dei disagi e dei danni che questa situazione potrebbe aver causato ai suoi passeggeri e ribadisce il proprio impegno per la sicurezza come priorità nel quadro dei suoi standard operativi”.