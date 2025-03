video suggerito

Aereo si schianta su lago ghiacciato in Alaska: papà e due figlie sopravvivono restando 12 ore su un'ala L'incredibile storia di un uomo e delle sue figlie sopravvissuti per 12 ore sull'ala di un aereo a elica a bordo del quale viaggiavano e che si è schiantato su un lago ghiacciato in Alaska.

A cura di Ida Artiaco

Un piccolo aereo si è schiantato su un lago ghiacciato in Alaska e i tre passeggeri a bordo, papà e due figlie, sono riusciti miracolosamente a sopravvivere restando per 12 ore su un'ala del velivolo. Ha dell'incredibile questa storia che ha per protagonisti il pilota di un Piper PA-12 Super Cruiser e le sue bambine.

L'aereo a elica era stato dato per disperso domenica scorsa nell'area del lago Tustumena e delle montagne Kenai, non essendo rientrato alla base nei tempi previsti. Lunedì mattina una decina di piloti, dopo aver letto un appello sui social media, si sono messi alla ricerca. Uno di loro, Terry Godes, si è diretto in quella zona, vicino alla punta di un ghiacciaio, e ha individuato quello che pensava fosse un relitto.

"Vederlo mi ha spezzato il cuore, ma avvicinandomi sempre di più, ho visto che c'erano tre persone in cima all'ala – ha raccontato ad Associated Press – erano vivi, rispondevano e si muovevano". "Stamattina presto, un buon samaritano ha individuato il relitto dell'aereo vicino al bordo orientale del lago Tustumena", hanno invece annunciato gli Alaska State Troopers in una dichiarazione poco dopo.

Così l'uomo e le sue figlie sono stati tratti in salvo 12 ore dopo l'incidente. Il velivolo schiantato stava effettuando un giro turistico da Soldotna a Skilak Lake, nella penisola di Kenai. Godes ha definito la vicenda un miracolo, dall'aereo che non è affondato, ai sopravvissuti che sono riusciti a rimanere in cima all'ala oltre al fatto che hanno resistito alle gelide temperature che soprattutto di notte hanno raggiunto i 20 gradi sotto lo zero. Il pilota e le bambine sono stati trasportati in ospedale con "ferite non gravi" o comunque non tali da mettere in pericolo la loro vita, hanno riferito i media locali.