Aereo scompare dai radar in Siberia, a bordo anche 4 bambini Un aereo Antonov An-28 è scomparso dai radar mentre volava nella regione di Tomsk, in Sibera. Stando a quanto riferito dall’agenzia TASS a bordo ci sarebbero almeno 17 persone, compreso l’equipaggio: tra questi anche quattro bambini. Solo dieci giorni fa un altro aereo russo, scomparso mentre sorvolava la Kamchatka è precipitato in mare.

A cura di Chiara Ammendola

Un aereo Antonov An-28 è scomparso oggi da radar mentre volava nella regione di Tomsk, in Sibera. Lo riferisce l'agenzia TASS citando fonti dei servizi d'emergenza: sembra che a bordo del velivolo, appartenente alla Siberian Light Aviation, ci fossero 17 persone, compresi quattro bambini e tre membri dell'equipaggio.

L'aereo stava percorrendo la rotta tra Kedrovy e Tomsk quando è scomparso dai radar improvvisamente: "L'aereo – spiegano le fonti – è scomparso dai radar all'altezza del distretto di Bakcharsky. Il suo radiofaro si è spento". Non è chiaro se ci sia stato uno guasto al mezzo che non sembra abbia lanciato sos. Stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa locale potrebbero esserci dei sopravvissuti anche se non è ancora chiaro dove l'aereo sia stato individuato.

Aereo con 28 persone a bordo precipita in Kamchatka: nessun sopravvissuto

Solo dieci giorni fa un altro incidente aereo in Russia dopo che un An-26 si è schiantato in mare. Nessun sopravvissuto tra i 28 passeggeri a bordo, tra cui un bambino, e sei membri dell'equipaggio. I contatti con il velivolo si erano persi mentre era in volo nell'est del Paese, in Kamchatka. Immediatamente si sono attivati i servizi di ricerca e soccorso che hanno individuato i resti poco dopo. Il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, ha detto all'agenzia di stampa Interfax che il corpo principale dell'aereo è stato trovato sulla costa, mentre altri resti sono stati trovati in mare proprio vicino alla costa.

(Notizia in aggiornamento)