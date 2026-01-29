Aereo scompare dai radar in Colombia, trovati i resti del volo precipitato: “Morte tutte le 15 persone a bordo”

Un aereo passeggeri è scomparso dai radar in Colombia. I resti del volo, diretto a Ocaña, sono stati ritrovati in una zona montuosa. Morte tutte le 15 persone a bordo. Tra le vittime ci sono il deputato Diógenes Quintero Amaya e Carlos Salcedo, candidato alle prossime elezioni del Congresso.

L’aereo precipitato in Colombia.

Tragico incidente nel nord della Colombia, dove si è schiantato un aereo passeggeri. Morte le 15 persone a bordo, come è stato confermato dalla compagnia statale Satena. Il velivolo, un Beechcraft 1900, è stato localizzato in una zona montuosa ormai ridotto a un ammasso di rottami.

Mercoledì 28 gennaio il contatto con l'aereo era stato perso 11 minuti prima dell'atterraggio previsto nella città di Ocaña, vicino al confine venezuelano, alle 12.05 (ora in Colombia, ndr), ha spiegato ancora la compagnia.

Il volo interno NSE 8849 era decollato dalla città di Cúcuta con a bordo 13 passeggeri e due membri dell'equipaggio. Appena è scattato l'allarme, una vasta operazione di ricerca è scattata nella zona dove l'aereo era stato localizzato l'ultima volta.

È stato anche attivato un numero di telefono dedicato ai parenti dei passeggeri che si trovavano sull'aereo. Nell'elenco ufficiale delle persone a bordo dell'aereo ci sono anche i nomi del deputato Diógenes Quintero Amaya e di Carlos Salcedo, candidato alle prossime elezioni del Congresso.

Satena ha confermato ufficialmente l'identità delle altre vittime: Juan David Pacheco, ex consigliere comunale di Ocaña, e María Sánchez, sua moglie; Miguel Vanegas , pilota, e Jorge Trujillo, copilota.

E anche: Rolando Peñaloza; Natalia Cristina Acosta Salcedo; Maria Torcoroma Álvarez, Maira Avendaño, Maria del Carmen Díaz; Anirley Julio; Karen Parales; Anayisel Quintero: Gineth Rincón.

Le forze armate colombiane hanno partecipato alle operazioni di ricerca, perché la zona dove è precipitato l'aereo è controllata dai guerriglieri dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN).

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. In un post su X ha scritto: "Sono profondamente dispiaciuto per queste morti, tutta la mia solidarietà alle famiglie, riposino in pace".

In un comunicato diffuso su Facebook in cui è stata confermata la morte di Quintero, il deputato è stato descritto come "un uomo che per tutta la sua vita ha servito quelli che avevano più bisogno".

Quintero occupava uno dei 16 seggi del parlamento colombiano destinati ai rappresentanti delle vittime del conflitto tra l’esercito ribelle marxista, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), e lo Stato.