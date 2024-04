video suggerito

Aereo rischia lo schianto con la torre di controllo durante l'atterraggio a New York: aperta un'indagine La Federal Aviation Administration (Faa) ha aperto un'indagine sul Boeing 737-800 della compagnia low cost statunitense Southwest Airlines che lo scorso sabato 23 marzo è finito fuori traiettoria mentre si trovava durante la fase di discesa. Il volo con a bordo 157 persone ha rischiato di schiantarsi contro la torre di controllo dell'aeroporto LaGuardia di New York.

A cura di Eleonora Panseri

Un volo della Southwest Airlines – Immagine di repertorio

La Federal Aviation Administration (Faa) ha aperto un'indagine sul Boeing 737-800 della compagnia low cost statunitense Southwest Airlines che lo scorso sabato 23 marzo è finito fuori traiettoria mentre si trovava durante la fase di discesa e ha rischiato di scontrarsi contro la torre di controllo dell’aeroporto LaGuardia di New York, come riporta la Cnn.

A bordo dell'aereo si trovavano 153 persone: 147 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. L'aereo è stato dirottato verso l'aeroporto internazionale di Baltimora-Washington prima di tornare a LaGuardia. La Southwest ha confermato l'accaduto in un comunicato, affermando che il volo era incorso in turbolenze e che la visibilità era scarsa. Un portavoce della compagnia ha fatto sapere che anche loro stanno conducendo un'indagine interna.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:00 (ora locale), quando i piloti del volo Southwest 147 avevano interrotto un primo avvicinamento a causa del maltempo, viene spiegato dalla Cbs. I quotidiani statunitensi hanno diffuso l'audio delle comunicazioni radio tra l'aereo e il personale de LaGuardia.

Fino a 2.400 metri dall’inizio della pista il Boeing 737-800 segue la traiettoria giusta ma, all’improvviso inizia a deviare per motivi da chiarire e a procedere circa 376 metri a destra del percorso stabilito. Dalla torre di controllo hanno quindi contattato subito la cabina di pilotaggio e avvertito i membri dell'equipaggio di salire nuovamente di quota perché c'è il rischio che l'aereo si schianti contro una torre.

Il controllore del traffico aereo ha fatto poi sapere ai piloti che il volo "non era allineato con la pista" dove avrebbe dovuto effettuare l'atterraggio. Tra le ipotesi avanzate c'è quella della variazione del vento, che potrebbe aver spostato l’aeromobile dalla sua traiettoria.

La scarsa visibilità, la pioggia e il carico eccessivo di lavoro da fare in cabina potrebbe aver reso complicato ai piloti, se non impossibile, capire che il velivolo era finito su una rotta troppo vicina alla torre di controllo. "Un controllore del traffico aereo ha detto all’equipaggio del volo Southwest Airlines 147, che si era allontanato dal percorso previsto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, a effettuare un go-around all’aeroporto di LaGuardia", spiega l'Faa in una nota, confermando l’indagine.