Aereo precipita e si schianta sul tetto di un edificio: due morti e 19 feriti in California Un piccolo aereo si è schiantato sul tetto di un edificio in California. Nell'incidente sono morte due persone e almeno altre 19 sono rimaste ferite. Il mezzo è precipitato pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto municipale di Fullerton, nella contea di Orange. Le indagini sono in corso.

Le riprese delle telecamere di sicurezza di un'azienda situata davanti all'edificio dove si è schiantato l'aereo, adibito alla produzione di mobili, mostrano una violenta esplosione e una colonna di fumo nero, riporta la Cnn.

I Vigili del fuoco e la polizia sono immediatamente giunti sul posto, hanno spento l'incendio ed evacuato le attività commerciali circostanti. L'identità delle persone decedute non è stata ancora resa nota, ha detto Kristy Wells, portavoce della polizia di Fullerton. Non è chiaro nemmeno quante persone rimaste ferite fossero a bordo del velivolo e a terra.

Come riportano i media statunitensi, pare che dopo il decollo il pilota abbia comunicato alla sala controllo del traffico aereo che avrebbe fatto dietrofront e tentato di effettuare un atterraggio di emergenza, ma non è chiaro quale fosse il problema dell'aereo.

Dieci persone sono state portate in ospedale, mentre le altre sono state curate e dimesse sul posto. La Federal Aviation Administration ha fatto sapere che l'aereo era un monomotore Van's RV-10, mentre il National Transportation Safety Board ha affermato che sta indagando sull'incidente.

Il consiglio comunale di Fullerton ha pubblicato sui social una dichiarazione:"Oggi la nostra comunità sta affrontando un tragico incidente. Nel mezzo di questa tragedia solenne, siamo profondamente grati ai soccorritori che sono intervenuti con coraggio e incrollabile dedizione per proteggere vite", si legge nella lunga nota.

"La città di Fullerton si impegna a fornire supporto a tutti coloro che sono stati colpiti e a collaborare con le agenzie coinvolte per scoprire i dettagli di questo incidente", ha detto ancora il sindaco Fred Jung nella dichiarazione. "Siamo grati per la forza della nostra comunità e per la compassione che ci mostriamo l'un l'altro in tempi di crisi".