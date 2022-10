Aereo precipita durante un addestramento: morta istruttrice di 23 anni e due allievi di 18 Viktoria Ljungman, pilota commerciale di 23 anni, è morta durante una lezione di volo perché uno studente ha commesso un errore che ha causato lo stallo e lo schianto del piccolo velivolo. Morti anche i due allievi a bordo del velivolo.

A cura di Davide Falcioni

Viktoria Ljungman, pilota commerciale di 23 anni, è morta durante una lezione di volo perché uno studente ha commesso un errore che ha causato lo stallo e lo schianto del piccolo velivolo su cui viaggiavano. È accaduto lo scorso giovedì in Virginia, secondo quanto riporta il Daily Mail.

La giovane donna come di consueto ha iniziato una lezione di volo insieme a due studenti della Hampton University all'aeroporto internazionale di Newport News-Williamsburg, dove la pilota aveva già lavorato in passato come istruttrice.

Come ha dichiarato la polizia di stato della Virginia, uno dei due ragazzi, il diciottenne Oluwagbohunmi Oyebode, ha tentato di sollevare l'aereo monomotore Cessna 172 con un angolo troppo ripido mentre era in volo e per questa ragione è avvenuto l'incidente mortale.

Oyebodee e l'altro studente di 18 anni a bordo, che non è ancora stato identificato, hanno riportato ferite gravissime che si sono poi rivelate letali. I due sono riusciti ad arrivare all'ospedale. Ljungman è stata invece dichiarata morta sulla scena.

Ljungman è stata ricordata dal suo ex compagno di stanza del college con queste parole: "Intelligente, bella, avventurosa, puntuale e una persona che corre dei rischi".

"L'Università di Hampton è a conoscenza dello sfortunato incidente avvenuto oggi che ha coinvolto due dei nostri studenti. La causa esatta dell'incidente è sotto inchiesta", ha dichiarato invece un portavoce dell'università dopo l'incidente, secondo quanto riportano le notizie locali.