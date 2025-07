Aereo militare con a bordo un gruppo di indigeni precipita in Venezuela: morte sette persone, tre feriti

Tragedia in Venezuela. Un aereo militare è precipitato con a bordo un gruppo di indigeni della comunità Yanomami: sono morte sette persone e tre sono rimaste ferite. Le vittime ci sono il copilota e sei indigeni.

Stando a quanto riferisce il ministro della Difesa Vladimir Padrino, la tragedia è avvenuta in Amazzonia, al confine con Brasile e Colombia. L'aereo è un Cessna Grand Caravan C-208B ed è decollato in direzione del comune di Alto Orinoco. Avrebbe invece dovuto poi rientrare a Puerto Ayacucho portando con sé il materiale elettorale delle comunali avvenute la scorsa domenica.

Il ministro Padrino ha tenuto a precisare che ora "l'anima delle nostre forze armate è in lutto". Intanto è stata aperta un'indagine come richiesto dal presidente Nicolas Maduro: saranno fatti tutti gli accertamenti del caso. Intanto i tre feriti sono subito stati soccorsi e sono nelle mani dei medici dell'ospedale. La speranza è che si riprendano presto.

Questa nuova tragedia arriva qualche giorno dopo lo schianto dell'aereo militare su un campus scolastico nel nord di Dhaka, in Bangladesh. Erano morte almeno 19 persone, tra cui anche studenti tra gli 8 e i 12 anni, due insegnanti e un pilota. Altre cento persone erano rimaste ferite. Subito dopo la tragedia, il capo del governo ad interim del Paese, il premio Nobel per la pace Mohammed Yunus, aveva espresso "profondo dolore e cordoglio". In un post su X aveva poi ribadito: "La perdita subita dall'Aeronautica Militare, dagli studenti, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale della Milestone School and College, così come da altre persone colpite da questo incidente, è irreparabile". Il giorno successivo era stato dichiarato lutto nazionale.