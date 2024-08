video suggerito

Aereo da Boston a Roma colpito da un fulmine, costretto a tornare indietro: a bordo 216 persone Un volo della Delta Air Lines da Boston a Roma è stato costretto a fare inversione di rotta e a tornare indietro domenica sera a causa di un fulmine. Indaga la Federal Aviation Administration (FAA). Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

A causa di un fulmine un aereo della Delta Air Lines partito da Boston in direzione Roma è stato costretto a fare inversione di rotta e a tornare indietro. A darne notizia la Federal Aviation Administration (FAA).

A bordo del velivolo – un Airbus A330 vecchio di 7 anni – c’erano 216 persone, incluso l’equipaggio. L'aereo era partito da Boston intorno alle 18.10 di domenica e sarebbe dovuto arrivare in Italia, a Roma, alle 8.15 di lunedì, ora locale. Era in volo sull’oceano da circa un’ora quando, secondo il flight tracker FlightAware, ha dovuto fare inversione atterrando sempre negli Usa alle 19.20.

La FAA ha dichiarato che l'equipaggio ha segnalato un fulmine dopo la partenza. "Il volo Delta 112 in partenza da Boston e diretto a Roma è rientrato per eccesso di precauzione", ha dichiarato in una nota Emma Johnson, portavoce di Delta. E ancora, ha detto: "Il volo è atterrato in sicurezza e senza ulteriori incidenti. Stiamo lavorando per far arrivare i nostri clienti alla loro destinazione finale il più rapidamente possibile e ci scusiamo il disagio. La sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale rimane la priorità più importante per Delta".

La FAA indagherà sull’incidente: le normative FAA richiedono che gli aerei commerciali siano progettati per resistere ai fulmini. Come riportano i media americani, le tempeste sulla costa orientale hanno causato domenica anche altri problemi al traffico aereo. Diversi voli diretti a New York City sono stati dirottati su Boston e alcuni passeggeri hanno raccontato di essere rimasti sulla pista dell'aeroporto Logan per ore perché atterravano troppi aerei. Il maltempo ha anche ritardato e cancellato centinaia di voli.