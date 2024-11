video suggerito

Aereo colpito da proiettile durante il decollo a Dallas: nessun passeggero ferito, indaga la polizia Un aereo della Southwest Airlines è stato colpito da un proiettile mentre si preparava a decollare dall’aeroporto Dallas Love Field, in Texas. Le operazioni sono state immediatamente interrotte. Sul fatto stanno indagando la polizia di Dallas e le autorità competenti. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Un aereo della compagnia Southwest Airlines è stato colpito da un proiettile mentre si preparava a decollare dall'aeroporto Dallas Love Field, in Texas. Le operazioni sono state immediatamente interrotte. Sul fatto, avvenuto nella serata di venerdì 15 novembre, stanno indagando la polizia di Dallas e le autorità competenti.

Secondo quanto riportato dalla Southwest Airlines, citata dalla Cnn, il proiettile avrebbe colpito il lato destro dell'aereo, appena sotto la cabina di pilotaggio, mentre l'aereo, diretto da Dallas a Indianapolis, stava rullando per il decollo.

Come riferiscono le autorità, non ci sono stati feriti e il volo è rientrato in sicurezza al gate, dove sono sbarcati i passeggeri. "Southwest ha accolto i nostri clienti su un altro volo – ha fatto sapere la compagnia aerea. – Le autorità di polizia sono state informate e l'aereo è stato rimosso dal servizio".

Non è chiaro da dove siano partiti gli spari o se l'aereo fosse il bersaglio designato. Fino alla mattina di oggi, sabato 16 novembre, non sono stati annunciati arresti.

Secondo quanto riferisce la Federal Aviation Administration, il Boeing 737-800 coinvolto è stato danneggiato dal proiettile che ha colpito un punto "vicino alla cabina di pilotaggio". Nel frattempo, la pista da cui era decollato è stata riaperta dopo essere stata temporaneamente chiusa per consentire alla polizia di svolgere gli accertamenti del caso.

"L'impatto (dei rilievi, ndr) sulle operazioni aeroportuali è stato minimo", ha affermato l'aeroporto in una dichiarazione pubblicata su X, nella quale invita a rivolgersi alla Polizia di Dallas per avere maggiori informazioni in merito.

Sempre nella giornata di venerdì i passeggeri di un altro volo della Southwest Airlines diretto a Denver hanno dovuto evacuare l'aereo dopo che la batteria del cellulare di un passeggero ha preso fuoco, provocando l'incendio di un sedile.