Un aereo della polizia precipita nel mare della Thailandia: almeno cinque persone morte

Un aereo della polizia è precipitato nel mare della Thailandia nella mattina di oggi 25 aprile. Le vittime sarebbero cinque, ovvero tutti agenti. Una persona si trova in ospedale in gravissime condizioni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook dell'incidente aereo in Thailandi

Un aereo della polizia è precipitato nel mare della Thailandia. Stando alle prime informazioni le vittime sarebbero cinque, ovvero quasi tutte le persone a bordo e tutti agenti. Un poliziotto è stato recuperato ancora vivo: si trova però in ospedale in gravissime condizioni. Si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto: l'aereo stava effettuando un volo di prova in preparazione di un addestramento con il paracadute nel distretto di Hua Hin. Poi lo schianto verso le 8 di questa mattina. Lo ha riferito il portavoce della polizia reale thailandese Archayon Kraithong: "La Polizia Reale Thailandese desidera esprimere le sue più sentite condoglianze e la sua solidarietà". Si indaga per capire le cause dello schianto, sarà la scatola nera dell'aereo a svelare tutto.

Fondamentali per gli accertamenti saranno i rottami dell'aereo che verranno recuperati in acqua. Purtroppo quando i soccorritori sono arrivati sul posto per le cinque vittime non c'era più nulla da fare, sarebbero morte sul colpo. La sesta persona è stata trasportata in gravissime condizioni in ospedale. Non è stata resa nota ancora l'identità degli agenti di polizia morti nell'impatto.

Sul luogo del disastro si è recato subito il capo nazionale della polizia Kittirat Phanphet precisando che "le famiglie delle vittime saranno assistite con la massima attenzione e saranno organizzate le esequie per loro. Ho ordinato un'indagine approfondita sulle cause dell'incidente". Infatti è già stato aperto un fascicolo.

Intanto ecco l'ultimo aggiornamento del portavoce della della polizia provinciale di Prachuap Khiri Khan: "Stiamo attualmente coordinando le attività con le agenzie competenti per fornire assistenza, poiché l'incidente è avvenuto in mare, lontano dalla costa, il che rende difficile fornire assistenza. Se dovessero esserci ulteriori dettagli, li segnaleremo".