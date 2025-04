video suggerito

Come ha fatto un pinguino a far schiantare un elicottero in Sudafrica Il singolare incidente mentre l’elicottero era in fase di decollo a circa 15 metri dal suolo. Il velivolo è andato distrutto ma fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito gravemente e anche il pinguino si è salvato senza conseguenze. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un piccolo esemplare di pinguino ha provocato un grave incidente aereo in Sudafrica facendo schiantare un elicottero al suolo che è andato completamente distrutto. È accaduto a Bird Island, al largo della Provincia del Capo Orientale il 19 gennaio scorso. Come hanno stabilito le indagini sul caso, concluse in questi giorni, l'animale infatti è scivolato dal cartone in cui era stato appoggiato e ha toccato una leva dell'elicottero in fase di decollo facendolo girare su un lato e precipitare.

Secondo l'inchiesta dell'Autorità per l'aviazione civile sudafricana, a bordo non sarebbero stati rispettati i "protocolli di sicurezza stabiliti" visto che il pinguino non era in gabbia né il cartone in cui si trovava era tenuto fermo. Il rapporto sull'incidente ha scoperto che l'animale era stato messo in un scatola comune tenuta in grembo dal passeggero ed è scivolato toccando i comandi del pilota. Le autorità hanno stabilito che "la mancanza di un contenimento sicuro per il pinguino" è stata la causa della "situazione pericolosa".

L'elicottero si è schiantato al suolo su un lato ed è andato distrutto ma fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo è rimasto ferito gravemente e anche il pinguino si è salvato senza conseguenze.

Leggi anche Testo e significato di Bottiglie Vuote, i Pinguini Tattici Nucleari rifanno la canzone con Max Pezzali

Secondo l'inchiesta, l'elicottero quel giorno aveva effettuato una perlustrazione aerea dell'isola di Gqeberha, nella provincia del Capo Orientale. Dopo aver completato il sopralluogo, l'elicottero è atterrato e uno specialista ha richiesto il trasporto di un pinguino appena catturato. Il pilota ha acconsentito ma quando l'elicottero si trovava a circa 15 metri dal suolo, il pinguino si è mosso scivolando dalle gambe dello specialista, toccando e facendo spostare la leva di controllo del passo e provocando il rollio del velivolo.

L'elicottero è andato fuori controllo e le pale del rotore hanno colpito il suolo facendolo schiantare a circa 20 metri dal punto di decollo. "L'assenza di una gabbia adeguata e sicura ha fatto sì che il trasporto del pinguino non fosse adatto alle condizioni di volo", ha concluso l'inchiesta.