Aereo cade in mare e si capovolge: 4 morti annegati in Australia, tra di loro due bimbi La tragedia domenica davanti alle coste di Redcliffe, non lontano da Brisbane. Il pilota aveva segnalato una guasto ai motori poco prima dello schianto fatale.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in Australia oggi dove un piccolo aereo da turismo è precipitato in mare causando la morte di tutti i passeggeri a bordo. Il bilancio dell'incidente è di quattro morti tra cui due bimbi che viaggiavano con due adulti tra cui il pilota. Il dramma nelle scorse ore davanti alle coste di Scarborough Marina a Redcliffe, non lontano da Brisbane. Secondo le prime informazioni, i passeggeri stavano facendo un volo di piacere, a nord-ovest della capitale del Queensland di Brisbane quando qualcosa è andato storto e l’aereo in pochi attimi è precipitato nell’oceano capovolgendosi. L’allarme è scattato intorno alle 9 di domenica mattina, la mezzanotte tra sabato e domenica in Italia.

Nonostante i soccorsi via mare da parte della Guardia costiera australiana, per i passeggi dell’aereo però purtroppo non c’è stato nulla da fare. Fatale il rovesciamento del velivolo che ha bloccato i due adulti e i due bambini che sono morti annegati. Alcune immagini dal luogo mostrano l’aereo completamente capovolto ma ancora galleggiante all’arrivo dei soccorsi. Ai comandi dell’aereo vi era un 69enne il cui corpo è stato recuperato insieme alle altre vittime dai sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Un intervento molto difficile vista la posizione del velivolo e che ha richiesta lo l’intervento anche di polizia e Guardia Costiera.

Sul drammatico incidente la polizia ha avviato subito una inchiesta insieme all’ente del volo, l'Australian Transport Safety Bureau, per determinare la causa delle 4 morti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aereo avrebbe segnalato problemi al motore subito dopo il decollo. Il pilota aveva riferito di voler rientrare alla pista di atterraggio di Redcliffe, ma in poco tempo ha perso quota e si è capovolto, schiantandosi in acqua.