Adolescenti eroi salvano una famiglia da un incendio dopo il ballo della scuola a New York Un gruppo di liceali di Marcy, NY, ha salvato una famiglia da un incendio mentre tornava dal ballo scolastico, agendo con prontezza e coraggio prima dell'arrivo dei vigili del fuoco.

A cura di Davide Falcioni

Quella che doveva essere una serata indimenticabile per celebrare il ballo scolastico si è trasformata in un gesto ugualmente indimenticabile, ma per l'eroismo di un gruppo di adolescenti della Whitesboro High School, protagonisti di un coraggioso salvataggio durante un incendio domestico.

Intorno alle 23.30, mentre tornavano a casa dal junior prom, Aiden Kane (17 anni), Donato Jellenich, Tyler Sojda e Morgan Randall hanno notato delle fiamme uscire dal garage di un’abitazione a Marcy, nello Stato di New York. Senza esitare, i ragazzi si sono precipitati sul posto per prestare soccorso.

Le immagini riprese dagli stessi adolescenti mostrano l'intervento tempestivo: Kane ha iniziato a bussare alla porta d’ingresso per avvisare la famiglia del pericolo imminente, mentre Jellenich contattava il 911 e Sojda correva verso il garage per verificare che nessuno fosse intrappolato. "È incredibile che siamo stati i primi ad arrivare", ha raccontato Kane al Observer-Dispatch. "Sapevo che dovevamo farli uscire subito".

Pochi istanti dopo, una bambina ha aperto la porta. Kane l’ha avvisata che la casa stava prendendo fuoco e l’ha aiutata, insieme alla sorella e al padre, a uscire in sicurezza. Mentre le fiamme aumentavano e si sentivano esplosioni provenire dal garage, i ragazzi hanno guidato la famiglia verso un luogo sicuro dall’altra parte della strada.

I vigili del fuoco del distretto di Maynard sono intervenuti poco dopo, riuscendo a domare l’incendio prima che potesse devastare completamente l’abitazione. Il capo dei pompieri, Jared Pearl, ha lodato l’azione dei ragazzi: "Se non fossero intervenuti subito, probabilmente saremmo arrivati troppo tardi. La casa sarebbe stata avvolta dalle fiamme". Kane, figlio di un capo della polizia e dei servizi di emergenza, ha attribuito la sua prontezza d’animo agli insegnamenti del padre: "Sono stato con lui su alcuni interventi. Sapevo come agire".