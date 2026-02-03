Acquista un camioncino su Facebook da una mamma incinta e poi la uccide con 70 coltellate alla testa

Eliza Morales, 30enne incinta, è stata brutalmente uccisa a Chicago da un 19enne. Anche la cagnolina di famiglia è stata accoltellata in mezzo agli occhi.

Sono almeno 70 le coltellate che Eliza Morales ha ricevuto tra testa e collo. Per lei, 30enne già madre di un bimbo di due anni e incinta di cinque mesi, non c'è stato scampo. Per il brutale e apparentemente inspiegabile omicidio è stato arrestato il 19enne Nedas Revuckas, classe 2006.

Il giovane aveva acquistato da lei un pick-up Ford Ranger sul Marketplace di Facebook e il 24 gennaio era andato a ritirarlo a casa di Eliza a Chicago. Non c'erano stati intoppi durante la trattativa e due giorni dopo il giovane era tornato per restituire le targhe del pick-up e ricevere un atto di vendita.

Era stato Gabriel Morales, il marito di Eliza a mettere in vendita il camioncino sui social, ma in quel momento in casa, e ad incontrare il 19enne è stata solo la donna. Per motivi che le autorità stanno cercando ancora di accertare, Revuckas ha sferrato ben 70 coltellate a Morales, uccidendola e uccidendo anche il bambino che portava in grembo.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della contea di DuPage, Morales avrebbe incontrato Revuckas nell'atrio del condominio e lì sarebbe nato una discussione proseguita poi anche nell'appartamento della donna. In breve le parole sono sfociate in violenza, e Morales ha avuto la peggio.

Il corpo è stato scoperto intorno alle ore 18 di quel 26 gennaio, quando i vigili del fuoco di Downers Grove sono intervenuti a seguito di un allarme antincendio scattato all'interno dell'edificio. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato la donna riversa a terra vicino alla porta del suo appartamento, in condizioni disperate. Una volta a bordo di un'ambulanza, il personale del soccorso di emergenza non ha potuto fare altro che registrare il decesso. Sulla scena è stata tratta in salvo solo Zula, la cagnolina di famiglia che il giovane avrebbe accoltellato in mezzo agli occhi, al momento è affidata alle cure di una clinica veterinaria.

L'allarme che ha condotto i vigili del fuoco a scoprire il corpo è scattato a seguito dell'incendio appiccato in cucina da Revuckas usando come acceleranti detersivi e vari prodotti per la pulizia della casa. Gli inquirenti che stanno conducendo le indagini sul caso ipotizzano che il giovane volesse fare sparire le tracce del crimine, circostanza che sarà accertata in fase processuale.

Dopo l'omicidio Revuckas ha preso il cellulare della donna ed è fuggito a casa, è lì che il giorno successivo, il 27 gennaio 2026, gli investigatori del dipartimento di polizia di Downers Grove lo hanno arrestato per omicidio; omicidio volontario di feto; rapina a mano armata; incendio doloso aggravato; e anche per crudeltà aggravata verso gli animali.

La prossima udienza di Revuckas in tribunale è prevista per il 18 febbraio 2026.