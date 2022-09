A 11 anni cade da una tettoia, muore in ospedale dopo due settimane: “Aveva il mondo ai suoi piedi” Calvin Curley Gray, undicenne irlandese, è morto in ospedale: due settimane fa era caduto da una tettoia. Il cordoglio sui social: “Il suo sorriso amichevole lo rendeva caro a tutti”.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Calvin Curley Gray. Fonte: Redeemer Boys’ School (Facebook)

Ha lottato tra la vita e la morte per due settimane, su un lettino di ospedale. Ma alla fine Calvin Curley Gray, 11enne irlandese con la passione per il calcio, non è riuscito a vincere la sua ultima partita.

Il ragazzino è morto all'ospedale pediatrico di Temple Street a Dublino. Qui, il giovane era stato ricoverato dopo essere precipitato giù da una tettoia in un locale di Clanbrassil Street a Dundalk, capoluogo della contea di Louth, dove Calvin viveva con la famiglia.

La scomparsa prematura del giovanissimo ha scosso dal profondo la comunità. Dalla scuola alle squadre di calcio della città, sono stati tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per onorare la memoria del ragazzino.

Fonte: Lorna Mackin Facebook

"La nostra bandiera purtroppo è a mezz'asta oggi dopo la tragica perdita del nostro giocatore dell'under-11, Calvin. In questo momento molto difficile, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia", recita il messaggio di cordoglio diffuso sui canali social del Clan na Gael di Dundalk, l'ultimo club calcistico dove Calvin ha giocato.

Un messaggio simile è stato condiviso su Facebook dallo Shamrocks Dundalk, ex squadra di Calvin: "È con il cuore pesante e incredulo che dobbiamo dare notizia che il nostro giocatore Calvin ha guadagnato le sue ali d'angelo, era un ragazzo fantastico, un giocatore meraviglioso e compagno di squadra che aveva il mondo ai suoi piedi. Riposa in pace Calvin, non ti dimenticheremo mai", recita il post sull'account ufficiale del club.

"La tragica morte del nostro stimato allievo di sesta classe, Calvin Curley Gray, ha scioccato e rattristato tutti noi. Calvin era un allievo prezioso della RBS, il cui sorriso amichevole lo rendeva caro a tutti. La sua presenza mancherà molto agli alunni e al personale nei giorni, nelle settimane e nei mesi che ci attendono", è stato invece il post di cordoglio della Redeemer Boys' School, la scuola elementare maschile che il ragazzino frequentava.