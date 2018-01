Ha scelto il Tempio di Adriano, nel pieno centro di Roma e a due passi dalla Camera dei deputati e da Palazzo Chigi, il MoVimento 5 Stelle per presentare tutti i suoi candidati alle elezioni politiche del 4 marzo. Dopo le Parlamentarie e le tante polemiche per i candidati esclusi, oggi il capo politico e candidato alla presidenza del Consiglio Luigi Di Maio presenta i nomi dei collegi uninominali. Alcuni erano stati già annunciati negli scorsi giorni: dal giornalista Gianluigi Paragone all'uomo simbolo della Concordia con le sue comunicazioni al capitan Schettino, Gregorio De Falco; dall'ex nuotatore Domenico Fioravanti al presidente dell'Adusbef Elio Lannutti. Poi c'è Vincenzo Spadafora, Garante per l'infanzia, candidato nel maggioritario nel Collegio 4 di Campania 1, nel comune di Casoria. Il parlamentare uscente Roberto Fico candidato, invece, nel collegio Napoli-Fuorigrotta.

I primi otto nomi presentati da Di Maio.

Luigi Di Maio – che correrà nel collegio uninominale di Acerra – parte con otto nomi di candidati nei collegi uninominali, eccoli

Rinaldo Veri, ammiraglio di squadra della Marina militare: ex comandante delle forze marine della Nato, poi presidente del centro Alti studi per la difesa a Roma.

Maria Domenica Castellone, ricercatrice Cnr a Napoli. Ha lavorato anche in Finlandia e Stati Uniti, candidata al Senato al collegio di Giugliano.

Vincenzo Zoccano, presidente del Forum italiano sulla disabilità.

Mauro Coltorti, professore ordinario alla facoltà di Scienze ambientali a Siena.

Cinzia Boniatti, sociologa e candidata al collegio di Rovereto al Senato.

Paola Giannetakis, professoressa straordinaria di criminologia.

Gino Di Manici, ha partecipato al primo impianto di cuore artificiale, candidato alla Camera nel collegio di Foligno.

Mauro Vaglio, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e consigliere della Camera di commercio di Roma, candidato al collegio di Roma Portuense.

“Qualche settimana fa – esordisce Di Maio prima di presentare i candidati – ho iniziato a fare un appello pubblico chiedendo alle migliori risorse di questo paese di farsi avanti. Oggi è un giorno di orgoglio e felicità perché vi presenterò quelle persone che hanno risposto all’appello. Sono delle persone che sono delle eccellenze nei loro ambiti e siamo molto orgogliosi di potervele presentare. Il nostro obiettivo è dare all’Italia il gruppo parlamentare migliore che abbia mai avuto. Quello che vi presento oggi è un gruppo di persone super-competenti. Si devono mettere nelle politiche pubbliche testa e cuore. Quando ho lanciato l’appello è perché finalmente vogliamo mettere le persone giuste al posto giusto in Italia. Per noi fare le liste è stata una esperienza entusiasmante". Di Maio aggiunge: "Speriamo che sia il gruppo parlamentare che possa sostenere il governo della nazione con una squadra di persone che conoscono i problemi degli italiani e si mettono al lavoro per risolverli. Sono sicuro che potremo fare un buon lavoro e realizzare ciò che i nostri concittadini aspettano da 30 anni".

Gli altri nomi presentati da Di Maio.

Il capo politico del MoVimento 5 Stelle continua presentando altri candidati dei collegi uninominali

Andrea Mura, velista di fama internazionale candidato nel collegio di Cagliari.

Ezio Roi, della Corte d’appello di Bologna.

Francesca Tizi, ricercatrice di diritto processuale civile all’università di Perugia.

Pierpaolo Sileri, ricercatore e medico all’università di Tor Vergata e dalle sue denunce è partita l’inchiesta sul rettore negli scorsi mesi.

Salvatore Caiata, presidente del Potenza calcio.

Patty L'Abbate, ricercatrice che si occupa di economia circolare.

Daniela Tisi, direttrice della rete museale dei sibillini.

Marco Nardin, presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato di Venezia.

Paolo Biancone, docente di economia aziendale dell’università di Torino, sarà candidato nel collegio di Torino 3.

Margherita Corrado, archeologa e protagonista nella battaglia contro lo scempio di punta Scifo, a Crotone, e candidata nel collegio di Crotone-Corigliano.

Domenico Fioravanti, campione olimpionico di nuoto a Sydney.

Sonia Santarelli, imprenditrice agricola nel comune di Amatrice.

Laura Paxia, imprenditrice e fondatrice di una delle prime agenzie di consulenza digitale, candidata a Catania alla Camera.

Alberto Cozzella, sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Roma, candidato a Viterbo al Senato.

Maurizio Cattoi, ex dirigente del corpo forestale dello Stato.

Emanuela Del Re, ricercatrice all’università Niccolò Cusano e precedentemente alla Sapienza, si occupa di Siria.

Marco Montanari, osservatore Osce e consigliere politico della missione europea in Niger.

Primo Di Nicola, giornalista d’inchiesta, è direttore del Centro.

Angelo Cirulli, candidato al primo municipio di Roma contro Gentiloni, imprenditore che ha denunciato la truffa delle banche e definito un "azzerato dal decreto banche".

Ugo Grassi, professore di Diritto civile a Napoli.

Rosario Calabrese, rettore Lusstig e docente di diritto immobiliare comparato.

Roberto Cataldi, avvocato di Ascoli e noto per la rivista giuridica da lui diretta.

Marco Dall’Acqua, presidente per Apindustria, sarà candidato alla Camera nel collegio di Chioggia.

Pino Masciari, imprenditore nel campo dell’edilizia, si è ribellato al racket della ’ndrangheta in Calabria.

Renato Scalia, ex ispettore capo di polizia e fino al 2012 nella direzione investigativa antimafia di Firenze.

Paolo Maria Veronica, attore che ha lavorato in decine di programmi tra Rai e Mediaset.

Andrea Giarrizzo, 25enne imprenditore sociale.

Felice Mariani, bronzo olimpionico nel judo a Montreal.

Paolo Mastrandrea, presidente dell’ordine degli avvocati di Civitavecchia.

Maurizio Angeloni, medico che collabora con Emergency.

Daniele Piva, penalista del foro di Roma, candidato alla Camera.

Gianluigi Paragone, giornalista precedentemente in quota Lega, ex conduttore di trasmissioni su Rai e La7.

Emilio Carelli, giornalista ed ex direttore di SkyTg24.

Lorenzo Fioramonti, economista, docente all'università di Pretoria, in Sudafrica e teorico del No Pil.

Claudio Consolo, professore di diritto processuale e candidato nel collegio Roma 1 del Senato.

Nicola Acunzo, attore e insegnante di recitazione teatrale.

Marco Moroni, carabiniere forestale e segretario del sindacato Sapaf.

Gianluca Rospi, dottore di ricerca in fisica ambientale all’università della Basilicata.

Anna Laura Orrico, fondatrice di Talent garden Cosenza, primo co-working nato in Calabria.

Claudia Giacchetti, funzionaria delle Agenzie delle dogane che ha denunciato alcune irregolarità nella pubblica amministrazione subendo discriminazioni.

Antonio Del Monaco, psicoterapeuta e sociologo candidato alla Camera a Caserta.

Elio Lannutti, presidente dell’Adusbef (che però non è presente nella lista dei candidati ai collegi uninominali pubblicata sul blog delle stelle).

Francesco Urraro, presidente dell’ordine degli avvocati di Nola.

Alberto Sasso, architetto e conosciuto nel M5s per la questione legata al tema dello stadio della Roma.

Gregorio De Falco, il comandante conosciuto per la vicenda della Costa Concordia è candidato sia nel collegio uninominale di Livorno che nel proporzionale, dopo essersi sottoposto al voto delle Parlamentarie.

Qui la lista completa dei candidati ai collegi uninominali del MoVimento 5 Stelle, pubblicata sul blog delle stelle.

L'ammiraglio Veri si ritira: candidatura incompatibile.

L'ammiraglio Rinaldo Veri, candidato nel collegio uninominale Roma Gianicolese, a meno di un'ora dalla chiusura della conferenza stampa di presentazione delle liste del Movimento 5 Stelle si è ritirato dalla corsa elettorale. "A malincuore annuncio il ritiro della mia candidatura con il Movimento 5 stelle. La mia carica di consigliere comunale nel comune di Ortona con una lista civica è incompatibile con quella di candidato nelle liste del Movimento 5 stelle", ha dichiarato lo stesso ammiraglio. L'ammiraglio è incompatibile in quanto consigliere comunale eletto a Ortona con una coalizione sostenuta dal Pd.