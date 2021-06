Le domande per accedere al Reddito di emergenza nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 potranno essere inoltrate a partire dal primo luglio e fino al 31 luglio. A comunicarlo è l’Inps, spiegando che le richieste potranno essere inviate esclusivamente in questo periodo, nel mese di luglio, e dovranno essere presentate allo stesso istituto di previdenza. Tutti i potenziali beneficiari del Rem devono presentare domanda, non essendo previsto il riconoscimento automatico del beneficio per chi ha già ricevuto i pagamenti delle mensilità precedenti. Il decreto Sostegni bis ha infatti introdotto quattro nuove mensilità, da giugno a settembre, oltre alle tre già concesse e per cui era necessario presentare richiesta entro il 31 maggio, con i pagamenti scattati il 15 giugno. Con un altro apposito messaggio l’Inps fornirà nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti sui requisiti per accedere a queste quattro mensilità e sulle incompatibilità con altri benefici.

Reddito di emergenza, come presentare domanda

I nuclei familiari che possiedono i requisiti richiesti per accedere al Reddito di emergenza potranno presentare domanda attraverso diversi canali. In primis il sito dell’Inps, sul quale devono autenticarsi con pin dispositivo (che ora l’istituto non rilascia più), Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. L’altra possibilità è quella di rivolgersi agli istituti di patronato per inoltrare la domanda per accedere alle quattro mensilità ulteriori del Rem.

I requisiti per accedere al Rem

Rispetto alle scorse mensilità non cambiano i requisiti economici, tranne per il valore del reddito familiare che deve far riferimento al mese di aprile 2021 e non più, come avvenuto per le tre quote precedenti, a febbraio 2021. L’altra novità è che stavolta non possono chiedere il Rem le persone con un Isee inferiore ai 30mila euro che hanno terminato Naspi e Discoll tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Il Reddito di emergenza consiste in quote mensili che possono andare dai 400 agli 800 euro in base alla numerosità del nucleo familiare. L’importo può arrivare fino a 840 euro in caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità o non autosufficienti. Per quanto riguarda i requisiti, può ottenere il Rem chi ha un valore del reddito familiare ad aprile 2021 inferiore all’ammontare del beneficio stesso. Deve poi avere la residenza in Italia e un valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore ai 10mila euro, soglia che può essere accresciuta di 5mila euro per ogni componente oltre il primo e per un massimo di 20mila, a sua volta aumentabile di ulteriori 5mila euro in caso di disabilità grave. L’Isee deve essere al di sotto dei 15mila euro.