L’oroscopo di venerdì 4 luglio 2025, le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: sei pronto a dire tutto, anche quello che normalmente avresti taciuto. Non tutti lo reggeranno, ma almeno non lasci nulla in sospeso.

Lavoro: affronti colleghi e clienti come in un’arena romana. Hai ragione? Spesso sì. Sei diplomatico? Assolutamente no.

Fortuna: con Marte e Luna così, la fortuna ti osserva da lontano. Fai pace con lei offrendo un caffè a uno sconosciuto.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di teatro per gridare in libertà senza perdere amici.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Amore: vorresti dire tanto, ma non ti esce nulla di sensato. Sorridi e annuisci, tanto anche gli altri non capiscono molto.

Lavoro: se ti chiedono di firmare qualcosa, prenditi tempo. Sei più confuso di una playlist mista jazz e reggaeton.

Fortuna: meglio non sfidarla. Anche il distributore di snack potrebbe decidere di trattenerti la merendina.

Il consiglio del giorno: fai un bagno con sali rilassanti e spegni il telefono per un’ora.

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Amore: rispondete male anche a chi vi dice “buongiorno”. Oggi l’eros passa in secondo piano.

Lavoro: non riuscite a stare zitti nemmeno in riunione. Oggi meglio evitare confronti. Evitate anche le chat di gruppo.

Fortuna: la fortuna prova a raggiungervi ma inciampa nella vostra insofferenza. Aspettatela con più pazienza.

Il consiglio del giorno: comprate un ventilatore da scrivania e usate il tempo per lamentarvi con stile.

Voto: 6 –

Cancro

Amore: sei così affascinante che potresti sedurre anche un semaforo. Occhi puntati su di te, ovunque.

Lavoro: con questa carica, vendi anche ghiaccio agli eschimesi. Ottimo per presentazioni e nuovi contatti.

Fortuna: la Luna ti coccola e tu fiorisci come le bouganville a luglio. Anche i piccoli colpi di fortuna arrivano.

Il consiglio del giorno: compra un costume nuovo e vai a fare un tuffo, anche solo in una piscina comunale.

Voto: 9

Leone

Amore: sei creativo anche tra le lenzuola. Chi ti ama, oggi si diverte tantissimo. Qualcuno potrebbe anche tornare a cercarti.

Lavoro: idee geniali ti attraversano la mente come treni ad alta velocità. Scrivile tutte!

Fortuna: nonostante la Luna, ti difendi bene. Hai un’energia contagiosa, anche quando tutto sembra andare storto.

Il consiglio del giorno: acquista un’agenda con copertina vistosa. Ti servirà per annotare tutte le idee che ti arrivano.

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: scateni fantasie proibite anche leggendo l’etichetta dello shampoo. La passione vince su tutto.

Lavoro: sei travolgente come una newsletter motivazionale. Colleghi e clienti non capiscono, ma applaudono.

Fortuna: con Marte nel segno, non devi nemmeno bussare: la fortuna ti apre direttamente il portone.

Il consiglio del giorno: compra lingerie nuova, anche solo per sentirti irresistibile sotto al tailleur.

Voto: 8

Bilancia

Amore: hai voglia di dolcezza e leggerezza. Oggi chi non ride con te, ti annoia.

Lavoro: concentrarti è difficile, ma la diplomazia ti salva da ogni pasticcio. Fingi calma zen anche se dentro urli.

Fortuna: ti gira attorno come un drone che ancora non decide dove atterrare. Aspettala leggendo qualcosa di bello.

Il consiglio del giorno: acquista un romanzo da leggere all’aperto, magari in un parco con panchine all’ombra.

Voto: 7 –

Scorpione

Amore: sei spietato come un giudice di talent. O dentro o fuori. Nessun compromesso emotivo.

Lavoro: ti senti il revisore dei conti karmici. Tagli, decidi, organizzi. Nessuno resiste alla tua determinazione.

Fortuna: se ti lascia in pace è già qualcosa. La vera forza oggi sei tu.

Il consiglio del giorno: ritagliati un’ora offline e vai in una libreria indipendente. Scoprirai cose che ti parlano.

Voto: 6 +

Sagittario

Amore: ti senti poco amabile, eppure chi ti vuole bene ti regala silenzi pieni d'affetto. Apprezzali.

Lavoro: hai voglia di fuggire da tutto, anche dal Wi-Fi. Se puoi, lavora in smart e parla poco.

Fortuna: non risponde al citofono oggi. Va cercata in fondo a una tazza di tisana fredda.

Il consiglio del giorno: ordina una doccia portatile da balcone. Ti cambierà l’umore.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: sorpresa! Oggi sei passionale, divertente, coinvolgente. Chi ti ama è stordito e felice.

Lavoro: le tue iniziative stupiscono e conquistano. Hai il carisma di chi sa fare bene, e lo dimostri.

Fortuna: ti sorride senza sforzi. Anche la coda in posta oggi sembra più veloce.

Il consiglio del giorno: prenota un’escursione in kayak o una giornata in barca. Ti fa sentire libero e fiero.

Voto: 8

Acquario

Amore: ti senti respinto anche da Alexa. In realtà, qualcuno ti pensa. Tu non ascolti.

Lavoro: evita le mail di fuoco. Rileggile domani. Oggi sei troppo emotivo per essere costruttivo.

Fortuna: sembra in sciopero. Più ti agiti, più ti scappa. Respira e aspetta.

Il consiglio del giorno: acquista una pianta da curare ogni giorno. Ti aiuta a rimanere connesso con la realtà.

Voto: 5

Pesci

Amore: sensibilità al massimo, ma anche un filo di paranoia. Cercate affetto, non conferme.

Lavoro: lavorare in mezzo a tutto questo caos emotivo è come ballare il tip tap su sabbie mobili. Faticoso ma possibile.

Fortuna: ha una forma bizzarra oggi. Forse vi arriva attraverso una canzone alla radio.

Il consiglio del giorno: ascoltate un album che amavate da adolescente. Riportate l’anima a galla.

Voto: 6 e mezzo