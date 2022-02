Quando vengono pagate le pensioni di marzo 2022, il calendario anticipato di Poste Italiane Poste Italiane ha pubblicato il calendario in ordine alfabetico per il ritiro agli sportelli delle pensioni di marzo 2022. Si parte il 23 febbraio e si termina martedì 1° marzo. Vediamo com’è organizzato e quando invece è previsto il pagamento per i pensionati che ricevono il trattamento tramite accredito bancario.

Poste Italiane ha pubblicato il calendario anticipato per il pagamento delle pensioni di marzo 2022. Il ritiro dei trattamenti previdenziali in contanti agli sportelli postali avverrà, come tutti i mesi da inzio pandemia, in ordine alfabetico a partire da mercoledì 23 febbraio fino a martedì 1° marzo. Potranno beneficiare di questa modalità tutti coloro che abitualmente ritirano la pensione in contanti alle Poste. Al contrario, il calendario scaglionato di Inps e Poste Italiane non riguarda i pensionati titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution, carta Postamat o Carta Libretto. Vediamo quando avverrà l'accredito per questi soggetti e come consultare il cedolino sul sito Inps per verificare il pagamento.

Pagamento pensioni di marzo 2022, il calendario di Poste Italiane

Il calendario di Poste Italiane per il ritiro delle pensioni anticipate di marzo 2022 parte da mercoledì 23 febbraio con la lettera A e si chiude martedì 1° marzo con la lettera Z.

Dalla A alla B : mercoledì 23 febbraio

: mercoledì Dalla C alla D : giovedì 24 febbraio

: giovedì Dalla E alla K : venerdì 25 febbraio

: venerdì Dalla L alla O : sabato mattina 26 febbraio

: sabato mattina Dalla P alla R : lunedì 28 febbraio

: lunedì 28 febbraio Dalla S alla Z: martedì 1° marzo

Quando pagano le pensioni di marzo 2022 in Banca e come ritirarle

Le pensioni di marzo 2022 verranno accreditate ai titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution a partire dal 23 febbraio. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno inoltre prelevare i contanti dagli ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Come consultare il cedolino delle pensioni di marzo sul sito Inps

È possibile consultare il cedolino delle pensioni di marzo 2022 sul sito Inps. Il servizio permette di verificare l'importo dei trattamenti liquidati dall'Istituto ogni mese, conoscere le ragioni per cui la cifra può eventualmente variare e accedere ad altri servizi di consultazione, certificazione e variazione dati.