Sul portale dell'Inps è stata resa disponibile la procedura per richiedere l'assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti del settore privato. In una nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale sono state incluse anche le tabelle di calcolo e la rivalutazione annuale dei redditi per il nucleo familiare rispetto alle diverse tipologie e maggiorazioni: si attende comunque una circolare nei prossimi giorni che dovrebbe spiegare al meglio tutte le modalità.

Con il decreto legge dello scorso 8 giugno 2021 (79) sull' assegno temporaneo per i figli minori, è stato riconosciuto agli aventi diritto un incremento di 37,5 euro per ciascun figlio nei nuclei fino a due figli e di 55 euro in quelli di almeno tre figli. Gli incrementi riguarderanno il periodo dal 1° luglio di quest'anno al 31 dicembre 2021. Dopo aver inoltrato la domanda bisognerà aspettare tutte le verifiche dell'Inps, che dovrà anche calcolare le eventuali maggiorazioni. A luglio si aprirà inoltre la procedura per le domande per l'assegno unico transitorio.

Come si legge nel decreto legge dell'8 giugno, la domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il sito dell'Inps e l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente, ovvero mediante bonifico domiciliato. Si tratta di una misura compatibile con il reddito di cittadinanza, così come con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni.