Come facilmente prevedibile, la nave Sea Watch 3 è stata bloccata nel porto di Catania dalle autorità italiane, subito dopo aver sbarcato i 47 migranti salvati al largo delle coste libiche. La motivazione è contenuta in una nota della Guardia Costiera italiana con la quale si rende noto che dall’ispezione amministrativa effettuata ieri sono emerse “una serie di non conformità” riguardanti sia “la sicurezza della navigazione” che “il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino”. Dunque, la Guardia Costiera ha cominciato ai membri dell’equipaggio che la nave non è autorizzata a partire, fino a che non saranno risolte le problematiche riscontrate dall’ispezione. Il Comando generale della Capitaneria di Porto ha spiegato che la verifica tecnica è stata disposta in ossequio alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, dopo aver informato l’Olanda, che è lo stato di bandiera della nave Sea Watch 3.

Una decisione che ha lasciato abbastanza perplessi i membri della ONG tedesca, che erano pronti a ripartire dopo aver effettuato i rifornimenti di viveri e carburante e dopo il consueto cambio dell’equipaggio. I legali della Sea Watch hanno però precisato di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla procura di Catania e che i membri dell’equipaggio non sono stati sottoposti ad alcuna indagine, né è stato loro ritirato il passaporto.

Era comunque piuttosto prevedibile che le autorità italiane provassero a “bloccare” la nuova partenza della nave battente bandiera olandese. Come vi avevamo raccontato, del resto, anche la scelta di non consentire lo sbarco a Siracusa, ma di dirottarlo su Catania aveva destato non poche perplessità, soprattutto considerando l’orientamento della procura Etnea in materia di sbarchi e operato delle ONG. Ora si attende di capire quale sarà l’evoluzione delle prossime ore e se i magistrati di Catania proveranno a intervenire in una vicenda che si annuncia ancora lunga e complessa.