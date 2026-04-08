Governo Meloni, premier attacca la stampa dopo foto con pentito dei Senese, Schlein: “Faccia chiarezza”: news in diretta

Le opposizioni chiedono chiarezza dopo l'inchiesta di Report che ha fatto emergere una foto della premier Meloni col pentito del clan Senese Gioacchino Amico. A quanto risulta l'uomo avrebbe avuto un pass per il Parlamento, forse procurato da FdI. "Questo soggetto di cui abbiamo letto oggi dai giornali, appreso dalla stampa e dalle anticipazioni di Report, si tratta di un soggetto con cui si sarebbe accompagnato Carlo Fidanza, che è il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, che l'avrebbe accompagnato a un congresso. È uno che evidentemente frequentava la Camera e aveva rapporti con dei parlamentari di Fratelli d'Italia, da cui avrebbe avuto anche la tessera del partito", ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein ieri sera a Dimartedì. "Perché questa persona è pentito del clan senese e ha ammesso delle responsabilità nell'avere messo insieme al Nord la ‘ndrangheta, la camorra, diverse organizzazioni mafiose. Voglio dire, ma con che persone decidono di accompagnarsi? È lo stesso clan di quel soggetto, Carroccia, con la cui figlia Delmastro ha fondato una società di ristorazione".