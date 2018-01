Luigi Di Maio non crede più a un'eventuale uscita dall'Euro. Nel corso di un'intervista concessa a Porta a Porta, che andrà in onda nella tarda serata su Rai 1, il candidato presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle ha dichiarato: "Non credo sia più il momento per l'Italia di uscire dall'euro perché l'asse franco-tedesco non è più così forte, e spero di non arrivare al referendum sull'euro che comunque per me sarebbe un'estrema ratio". Proseguendo, Di Maio ha attaccato il Partito Democratico in relazione al caos rifiuti della città di Roma e ha invitato gli avversari a non fare campagna elettorale sulla pelle dei romani: "Noi ci prendiamo tutta la responsabilità di risolvere questo problema. In un periodo di picco dei rifiuti come quello delle feste è sempre successo che Roma mandasse i rifiuti in altre Regioni. A fronte dei 180 euro a tonnellata dell'Emilia Romagna noi preferiamo i 150 dell'Abruzzo. Solo che i presidenti regionali di Lazio, Emilia Romagna e Abruzzo sono dello stesso partito cioè del Pd e dovrebbero parlarsi tra loro anziché fare campagna elettorale sulle spalle dei romani. Allora io dico loro: smettetela di usare i romani per fare la vostra campagna elettorale".

Per quanto riguarda la scelta dei candidati del Movimento 5 Stelle, Di Maio ha sottolineato che "i partiti stanno individuando i candidati a tavolino, noi stiamo facendo una selezione pubblica e stiamo individuando le migliori menti. Per gli uninominali individueremo persone del territorio che siano capaci di fronteggiare gli avversari. Noi abbiamo rafforzato le regole e questo arricchirà il nostro gruppo. Lanciamo un appello alle migliori persone che hanno voglia di fare e di cambiare: se volete cambiare questo Paese il M5S è aperto, certo bisogna condividerne i valori e rispettarne le regole. In gioco si sono messe persone che hanno tanto da perdere e si faranno anche le selezioni online dei nostri iscritti".