Yannick Nezet-Seguin direttore d’orchestra del Capodanno di Vienna 2026: opera e orari per seguire il concerto

Oggi, giovedì 1 gennaio 2026, il maestro d'orchestra canadese Yannick Nezet-Seguin esordirà nella direzione dell'Orchestra Filarmonica di Vienna per il concerto di Capodanno. L’evento si terrà come da tradizione nella Sala d’Oro del Musikverein. La scelta dei Wiener Philharmoniker è legata alla grande fama raggiunta dal direttore d'orchestra negli ultimi anni, come la direzione musicale della Metropolitan Opera di New York. Succederà al maestro Riccardo Muti che aveva eseguito lo scorso anno Ferdindandus Walzer, composta all'età di 12 anni da Constanze Geiger. Agli immancabili valzer e polche della dinastria Strauss, verranno inclusi brani storici di Josephine Weinlich, compositrice viennese dell'Ottocento, tra cui spicca il suo Sirenen Lieder.

Quando e dove vedere il concerto di Capodanno di Vienna 2026

In Italia, il Concerto di Capodanno di Vienna 2026 sarà trasmesso come da consuetudine sulle reti Rai. La diretta integrale dell'evento sarà disponibile esclusivamente su Rai Radio 3 a partire dalle ore 11:15. Per quanto riguarda la copertura televisiva, Rai 2 trasmetterà il concerto in differita a partire dalle ore 13:30 circa, mentre Rai 5 prevederà una replica dell'evento nei giorni successivi o in prima serata. Sarà inoltre possibile seguire la trasmissione in streaming sulla piattaforma RaiPlay in contemporanea alla messa in onda televisiva su Rai 2.

La carriera di Yannick Nezet-Seguin

Nato nel 1975 a Montreal, in Canada, Yannick Nezet-Seguin è diventato negli ultimi anni uno dei più grandi maestri d'orchestra, soprattutto dopo la nomina a Direttore Musicale del Metropolitan Opera di New York. Ma non solo: parallelamente guida anche l'orchestra di Philadelphia e l'Orchestre Métropolitain di Montreal. Durante la sua carriera ha ricevuto anche 18 nomination ai Grammy Awards, vincendone anche 5, di cui 2 nel 2023: Best Classical Solo Vocal Album con "Voice of Nature – The Anthrocene" e Best Opera Recording con "Blanchard: Fire Shut Up In My Bones". Ha partecipato anche nelle vesti di consulente musicale per il film "Maestro", diretto e interpretato da Bradley Cooper, in cui si raccontava la storia del direttore d'orchestra e compositore Leonard Bernstein con l'attrice Felicia Montealegre (interpretata da Carey Mulligan).

