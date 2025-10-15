Vàttelo di Raiz e Silvia Uras, anteprima video della colonna sonora di Io sono Rosa Ricci: testo e significato

Si chiama Vàttelo! la canzone di Raiz e Silvia Uras che fa da colonna sonora a Io sono Rosa Ricci, il film che racconta la storia della protagonista di Mare Fuori interpretata da Maria Esposito: Fanpage vi mostra il video in anteprima, oltre al testo e al significato della canzone.

Maria Esposito Silvia Uras e Raiz

Fanpage vi mostra in anteprima il video di Vàttelo, la canzone che fa da colonna sonora di Io sono Rosa Ricci, il film diretto da Lyda Patitucci che racconta la storia di Rosa Ricci e Don Salvatore, due dei personaggi più amati di Mare Fuori. La canzone, che accompagnerà i fan del film sui titoli di coda, è cantata da Raiz – il cantante degli Almamegretta che interpreta Salvatore Ricci – assieme a Silvia Uras con la musica di Paolo Baldini DubFiles (anche lui con un passato nella band napoletana). La parte femminile è stata scritta da Uras ma, spiega Raiz a Fanpage, dovrebbe esserci anche la mano di Maria Esposito: "Credo che l'abbiano scritta insieme perché sento che è anche di Maria quel modo di rapportarsi al personaggio".

Testo di Vàttelo!

Si quaccheduno vo’ essere vattuto tu le hai a vattere, tu l'ê a vattere

si quaccheduno te vo accidere non ‘o accidere,

l'ê a vattere tu, l'ê a vattere

fino a quanno nun se ‘mpara a nun te tuccà

tu l'ê a vattere, tu l'ê a vattere

e si te tocca n’ata vota e nun le trase ‘ncapa, vattelo, tu l'ê a vattere

Business, int'a sta cosa sto pe’ business

si nun ‘o capisci i’ t'‘o dico n’ata vota mind ur business

si te faje ‘e tuoje campe cient'anne mistress

d"e parte meje si tu faje ‘o cesso crisce ‘e figli senza stress

Si tenevo vinte vasce ‘ngoppo ‘e Quartieri

Mo facevo ‘na cosa ‘e sorde overo

Cagnavo tutte cose, stevo senza penzieri

allisciannometuristi e furastieri

però machina ‘e guerra so’ nato

stongo miezo ‘a via e a cinquant’anni nun me conto ‘e reati

Na cosa sola fino ‘e mo me aggio ‘mparato, me ‘o dicette mammà na vota ca avevo abbuscato

‘o munno è spuorco Totò, vide comme te ‘o dico, si tu nun magne truove ggià tutto magnato,

chello ca nun te ‘o piglie tu se ‘o piglia n’ato, è meglio a vattere ca essere vattuto.

Si quaccheduno vo’ essere vattuto tu le hai a vattere, tu l'ê a vattere

si quaccheduno te vo accidere non ‘o accidere,

l'ê a vattere tu, l'ê a vattere

fino a quanno nun se ‘mpara a nun te tuccà

tu l'ê a vattere, tu l'ê a vattere

e si te tocca n’ata vota e nun le trase ‘ncapa, vattelo, tu l'ê a vattere

Diavolo, chiammame diavolo, nun song diavolo

Je faccio schiattà ‘o diavolo

Diavolo, chiammame diavolo, nun songo diavolo

Schiatta diavolo!

nun so maje stata ‘na criatura

so crisciuta troppo ambresso

Je vulevo n’ata vita

ma ogni juorno è sempe ‘a stessa

Dint”a ll’uocchie ‘na speranza

Dint”o core ‘nu turmiento

Me hanno miso ‘na pistola mmano

ancora primma ca capesse

che d’è ‘o bbene?

che d’è ‘o mmale?

si esiste Dio

o me ha abbandunato

L’ammore overo addò sta?

guardo n’cielo e vulesse vulà.

parlo cu"o mare comme fusse tu mammà

te vulesse ancora ccà

chissà comme era

‘a vita mia

si nun me lassave maje, maje

ma comme se fa a turnà a ridere senza penzà

ma comme aggio ‘a fa a truvà a luce dint”a l’oscurità

ma comme se fa, nun aggio maje avuto ‘na carezza overo

tengo ‘nu nomme ca nun me appartene

me llamo rosa y esta es mi condena

y mi appellido por dentro me quema

me quema

Si quaccheduno vo’ essere vattuto tu l'ê a vattere, tu l'ê a vattere

si quaccheduno te vo accidere non ‘o accidere,

l'ê a vattere, tu l'ê a vattere

fino a quanno nun se ‘mpara a nun te tuccà

tu l'ê a vattere, tu l'ê a vattere

e si te tocca n’ata vota e nun le trase ‘ncapa,

vattelo, tu l'ê a vattere

Vattelo!

Il significato di Vàttelo!

A parlare non è Raiz, ma Don Salvatore Ricci, il cantante ha spiegato a Fanpage: "Volevo qualcosa in cui fossi attore fino alla fine, così è nata una canzone – anche provocatoria – che crea proprio Salvatore Ricci, che fa le sue battute e a un certo punto – anche fuori dal politically correct – canta questa canzone". Il brano quindi parla di come ci si muove in un certo mondo, quello per cui se pensi che qualcuno voglia picchiarti, devi farlo tu per primo: "Il testo non rispecchia il mio modo di vedere le cose, ma è il modo in cui la deterrenza è esercitata in certe realtà. E se ci pensi è quello che accade nel mondo reale in maniera terrificante: noi lottiamo per l'esatto contrario, però il mondo si muove esattamente su questi parametri qui". La parte di Maria Esposito, cantata da Silvia Uras – protagonista del video assieme a Maria Esposito e Rosa Ricci – è un'altra versione di questo mondo senza speranza in cui si racconta come in quel mondo si cresce troppo in fretta, non si è mai veramente bambini.

Il video di Vàttelo!

Nel video – che come il film è girato da Lyda Patitucci – si alternano immagini in bianco e nero di Raiz e Silvia Uras in sala di registrazione, scene originali girate in riva al mare e ovviamente alcune scene che fanno parte del film Io sono Rosa Ricci . Protagoniste sono proprio Maria Esposito e Silvia Uras, oltre allo stesso Raiz e a Paolo Baldini Dubfiles.