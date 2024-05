video suggerito

L’attacco a Gerry Scotti di Anderson Paak: la critica del cantante americano al conduttore e all’AI È comparso un video deep fake di Gerry Scotty sul profilo dell’autore statunitense Andersoon Paak: il cantante lamentava l’utilizzo dell’AI nei video musicali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anderson Paak, 2024

Se non fosse bastato il chiacchiericcio di un album di Natale con canzoni realizzate con l'intelligenza artificiale, Gerry Scotti potrebbe aver ricevuto una grande spinta da parte di un profilo musicale da oltre 3 milioni di follower su Instagram. Si tratta di Anderson .Paak, che dopo essersi riunito con Bruno Mars nell'esperimento Silk Sonic del 2021, tra pochi mesi pubblicherà un album in collaborazione con Knxwledge, con cui forma il collettivo NxWORRIES.

Gerry Scotti sul profilo di Anderson Paak

L'autore, nel suo ultimo post su Instagram ha ripreso una delle sue più seguite esibizioni, nel 2017 a NPR, la radio pubblica americana. Durante il format Tiny Desk, Anderson Paak suonava Come Down, ma anche Heart Don't Stand A Chance e Put Me Thru. Un solo particolare: nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, al posto dell'autore, c'è il viso di Gerry Scotti, applicato grazie all'AI. Non solo al cantante, però, ma anche a tutti i musicisti coinvolti.

Il commento dell'autore statunitense sull'AI

Il video deepfake non ha tardato ad arrivare ad autori italiani come Ghemon e Joan Thiele, che hanno commentato divertiti il post pubblicato da Anderson Paak. Chiaramente, l'autore americano non avrà riconosciuto il conduttore e nella didascalia ha scritto: "Hanno superato ogni limite con questa merda di intelligenza artificiale". Solo pochi mesi fa, lo scorso 8 dicembre, Gerry Scotti aveva pubblicato un album dal titolo Gerry Christmas, realizzato proprio con l'intelligenza artificiale.

Gerry Christmas, il disco di natale di Gerry Scotti prodotto con l'AI

Il progetto, presentato pochi giorni prima alla Banda di R101, aveva visto lo stesso conduttore spoilerare una canzone: "Mi farete litigare con la casa discografica. Ho un definitivo sul telefonino, vi faccio ascoltare un'anteprima, deve essere in tutte le vostre case. "C'è una sorpresa che vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi: è pronto il disco di Natale. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà Gerry Christmas e sarà una magnifica colonna sonora del vostro Natale". Alla pubblicazione di queste canzoni, era seguita una massiccia presenza di canzone riprodotte con la voce di Gerry Scotti su TikTok, grazie all'AI.